Skvělý Nadal! Mladíka sfoukl kanárem a ve finále vyzve Wawrinku

Slavný tenisový turnaj na antuce došel do semifinálových bojů. V mužském pavouku postoupil do zápasu o titul Švýcar Stan Wawrinka, který v pětisetové bitvě si poradil se světovou jedničkou Andy Murraym. Proti němu se postaví Rafael Nadal. Španěl vyučil mladíka Dominika Thiema a ve třetím setu mu uštědřil kanára. Tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková si finále French Open v deblu nezahrají. V semifinále podlehly páru Bartyová, Dellacquaová, které vyzvou další českou tenistku Lucii Šafářovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou.

Wawrinka postoupil do semifinále bez ztráty setu, ale Murray jeho sérii vítězstvím v tie-breaku ukončil. Třetí hráč světa hned vzápětí srovnal, jenže pak ztratil dobře rozehranou třetí sadu, ve které vedl už 3:0. Nenechal se však zlomit, čtvrtý set rozhodl ve zkrácené hře a v páté sadě už nedal soupeři šanci a jediný game mu dovolil až za stavu 5:0.

Dvaatřicetiletý Wawrinka postoupil do čtvrtého finále grandslamu v kariéře a zatím má stoprocentní bilanci. V roce 2014 si na Australian Open poradil s Nadalem, předloni v Paříži a loni na US Open porazil Novaka Djokoviče. Na Roland Garros navíc Murraymu oplatil porážku z loňského semifinále a stal se nejstarším finalistou od Nikoly Piliče v roce 1973 (33 let).

"Chci si to užít a vytěžit z toho maximum. Do takového finále nepostoupíte každý den. Tenisový život utíká rychle a já si ho chci užít," uvedl Wawrinka, který má s Nadalem bilanci tří vítězství a 15 porážek. Z šesti duelů na antuce ho dokázal porazit jen jednou.

Thiem ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče, ale proti Nadalovi neměl šanci. Sice mu hned v úvodu zápasu dokázal sebrat servis, ale čtrnáctinásobný grandslamový vítěz vzápětí získal čtyři gamy za sebou. Ve druhé sadě Nadal za stavu 0:1 odvrátil dva brejkboly a pak už kontroloval hru. Třetí set už byl jasnou záležitostí španělského favorita.

Šesté nasazené Siniaková s Hradeckou sice jako první na turnaji dokázaly Australankám sebrat set, ale hned v úvodu rozhodující sady Siniaková neudržela podání, soupeřky se pak ujaly vedení 3:0 a už je nepustily.

Za stavu 1:4 se Hradecká musela na kurtu nechat ošetřit, ale ani po kratší pauze se Češkám nepodařilo vrátit do zápasu. Jediný nenasazený tým v semifinále si později vypracoval tři mečboly a napotřetí zápas ukončil.

"Za posledních sedm let jsem tady hrála šestkrát semifinále a vyhrály jsme jen jednou. Potřebovala bych nehrát na kurtu Suzanne Lenglenové. Doufám, že až tady udělají další kurt, šoupne se to tam. Na Suzanne jsem ještě nevyhrála semifinále. Když jsme v roce 2011 (s Andreou Hlaváčkovou) vyhrály, hrály jsme semifinále na Chatrieru. Říkala jsem si, že bychom to letos mohly prolomit," litovala Hradecká.

Siniaková i v loni vypadla v Paříži v semifinále, tehdy po boku Barbory Krejčíkové. "Finále by bylo fajn, ale jsem ráda, že jsme to dotáhly do semifinále. Bylo to velmi těžké. Cením si, že po boku Lucky jsem došla tak daleko. Doufám, že se dočkáme i finále. A nejen ho," řekla Siniaková.

Pro Australanky to bude už čtvrté společné finále na turnajích grandslamu, v roce 2013 ale na Australian Open, ve Wimbledonu i na US Open vždy prohrály.

Dvaatřicetiletá Dellacquaová má na kontě dokonce šest prohraných grandslamových finále, dvakrát zůstala těsně pod vrcholem i na Roland Garros, kde v roce 2015 s Jaroslavou Švedovovou z Kazachstánu podlehly Šafářové s Mattekovou-Sandsovou. Na French Open ale vyhrála v roce 2011 smíšenou čtyřhru s Američanem Scottem Lipským.

"Hrát proti holkám, které znám, je vždy trochu nepříjemné," řekla v rozhovoru pro magazín Tenisový svět Šafářová k možnosti nastoupit ve finále proti krajankám. "Ty Australanky jsou výborný deblový pár. Casey je taky levačka, takže to bude hodně těžké utkání. Hrají hodně deblově, dobře se hýbou na síti. Mají dost pestrou hru," dodala.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou budou usilovat o pátý společný titul z turnajů velké čtyřky. V roce 2015 ovládly vedle Roland Garros také Australian Open, kde se radovaly i letos. Jejich triumfu v Melbourne předcházel titul na US Open.

Semifinále pro sebe rozhodly nečekaně hladce, třetí nasazené soupeřky totiž v Paříži dosud neztratily ani set a prohrály jen deset gamů. Šafářová byla oporou a jako jediná v duelu neztratila podání. Její spoluhráčce se to v prvním setu přihodilo dvakrát, česko-americké dvojici se ale povedl o brejk víc a Šafářová ukončila sadu esem. V druhém setu získal nejvýše nasazený tým od stavu 0:1 pět her v řadě a tentokrát při podání Američanky proměnil po hodině a čtvrt první mečbol.

"Možná to skóre vypadá jednoduše, protože jsme vyhrály ve dvou setech, ale pořád jsme se tahaly," uvedla Šafářová. "V prvním setu byla jedna zřejmě rozhodující výměna, kdy jsme měly odehraných asi padesát míčů. Tam se to zlomilo. Potom jsme je brejkly a já jsem si podržela servis. Do druhého setu nás to nakoplo a byly jsme lepší," dodala.