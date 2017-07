Hrála jsem jako s*áč a nechala ze sebe dělat debila, láteřila Strýcová

Při prohraném mečbolu jste upadla a zdálo se, že zůstanete dlouho ležet. Bylo to vyvrcholení frustrace?

„Podjely mi nohy. A hlavou mi blesklo, že jsem trapná.“

Proč?

„Protože moji dnešní hru vystihuje slovo sráčkovství. Nemohla jsem se do zápasu dostat, celý jsem se trápila. Je lepší zkazit jako hráč, než čekat jako sráč, ťukat to a nechat ze sebe dělat debila. Jenže já hrála strašně krátké balony. A to není letos první takový zápas, bylo jich víc: s Watsonovou v Eastbourne, s Barthelovou v Praze, s Arruaberrenou v Madridu. Snad to nějak zlomím, protože takhle to nejde. Měla bych si jít pro vítězství. Nečekat, že to ta druhá zkazí. Na naší úrovni to tak nejde. Nemůžu čekat, že mladá holka udělá chybu. Ona jde do míčů a je jí to svým způsobem jedno.“

Nejste vysoká, agresivní tenis vám není blízký. Jak se donutit, abyste tak hrála?

„Třeba si opakovat, že vlastně o nic nejde. Vždyť hrajeme jenom tenisové utkání. Svět se nezboří. Ale je těžké se přesvědčit.“

V jednatřiceti čelíte tenistkám mladším i o deset let. Jakou ještě proti vám mají výhodu?

„Jejich tělo regeneruje rychleji než moje. Výhodu mají taky v tom, že jsou nové. Některé situace si tolik neberou. Neuvědomují si spoustu věcí. Necítí stres. Ještě nemají co ztratit. Neobhajují body, jenom je přičítají. To je jako sen. Já hraju skoro pořád proti mladším, je fajn s nimi držet krok a ještě je někdy porazit.“

Je to pro vás motivace, ukázat mladým, že s vámi musí počítat?

„Jinak si to nemůžu odůvodnit. Jsem babka, která jim chce zavářet. I když dneska se mi to rozhodně nepovedlo. Pokud budu hrát takhle, budou ony zavářet mně.“