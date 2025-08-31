Střídající hrdina Lyonu! Šulc pomohl rozhodnout šlágr, Karabcovy skvělé momenty
Nedělní večer nabídl zajímavý souboj v rámci francouzské Ligue1, do něhož naskočili i dva čeští hráči. Adam Karabec (22) odehrál za Lyon ve šlágru proti Marseille téměř celé utkání, v závěrečné pasáži se na hřiště dostal i Pavel Šulc (24). Domácí, kteří více jak poločas bušili do soupeře v početní převaze, spasil až střídající český reprezentant – Šulc pomohl svým typickým důrazem v 88. minutě dotlačit míč do sítě, vítězná branka byla nakonec určena jako vlastní.
Adam Karabec hned v úvodu krásně nacentroval na hlavu Malicka Fofany, v obrovské šanci ale Lyon neskóroval. Český ofenzivní hráč nastoupil od prvních minut v bouřlivém derby na plný plyn – dvakrát udržel těžký míč, třikrát byl faulován, blýskl se i zajímavou patičkou a především v první polovině byl u řady dalších zajímavých akcí.
Ve 21. minutě mohl Lyon zahrávat penaltu, ale sudí po zásahu VAR správně odhalil přifilmovaný pád domácího krajního obránce Abnera. O sedm minut později Lyon slavil branku, nicméně radost utnul ofsajd, do gólové pozice ve vápně dobíhal i Karabec.
Druhý český hráč v barvách Lyonu čekal na šanci na lavičce. Pavel Šulc nešel do hry ani ve chvíli, kdy se na začátku druhého poločasu zranil nejlepší hráč prvního dějství Malick Fofana. Naskočil až v 72. minutě a závěrečnou pasáž absolvoval na hřišti se svým českým parťákem.
Na Šulcovi byla vidět obrovský snaha, do statistik se nejdřív zapsal žlutou kartou za dohrání souboje při snaze získat v presinku balon. V závěrečném náporu Lyonu ale hrál klíčovou roli – k explzeňskému střelci se od břevna odrazil míč a svým důrazem pomohl dostat balon do brány. Domácí slavili už třetí výhru na startu nejvyšší francouzské soutěže.
České letní posily se uvádí na půdě Lyonu skvěle – Karabec odehrál velmi slušně prakticky celé utkání, střídal až v nastavení. V předchozím zápase s Métami vstřelil gól a Šulc asistoval, tentokrát k rozhodující trefě přispěl druhý český reprezentant – branka byla určena jako vlastní od Leonarda Balerdiho, bez Šulcova dohrání celé situace by ale Lyon kýžený gól nevstřelil.
Jeden z klíčových momentů přišel ve 29. minutě – aktivního Fofanu po chybě v rozehrávce sestřelil v plné rychlosti stoper Marseille Egan-Riley, okamžitě viděl červenou a pustil domácí do dlouhé přesilovky.
Karabec byl během následné početní převahy hodně vidět v závěru úvodního poločasu - chtěl penaltu po souboji s Weahem, nicméně hlavní sudí ukázal jasně, že pískat nic nebude. Následně posílal zajímavé centry levačkou do vápna, z čehož plynuly další možnosti pro domácí celek. Karabec se v závěru nastavení prvního poločasu dostal k zajímavému zakončení. Následný roh skončil v síti Marseille, sudí kvůli útočnému autu opět zastavil domácí radost.
Lyon vytáhl zajímavě secvičené standardky – předtím, než určený hráč poslal od praporku míč do hry, šli domácí hráči do kolečka před vápnem, odkud vbíhali do nebezpečného prostoru před bránou soupeře a snažili se skórovat.
Tribuny tleskaly i někdejšímu oblíbenci a elitnímu střelci. Gruzínský forvard Georges Mikautadze (24) už nedělní duel sledoval jen z tribuny, blíží se jeho přestup do španělského Villarrealu.
Jedním z hlavních hrdinů nedělního večera ale byl střídající Šulc, který výrazně přispěl k rozhodující trefě. Oba čeští hráči společně s celým týmem bouřlivě slavili důležité tři body a na startu nového angažmá si ve slavném klubu budují silnou pozici. Pro Šulce jde zároveň o velkou vzpruhu i před odjezdem na sraz národního týmu.
Přestřelka PSG, Lille zničilo Lorient
Po dvou hubených výhrách 1:0 fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve 3. kole francouzské ligy v Toulouse 6:3. Hattrickem se na demolici domácího týmu podílel dvacetiletý Portugalec Joao Neves. Ousmane Dembélé proměnil dvě penalty.
Favorizovaní hosté vedli už 6:1, Toulouse zmírnilo debakl až v samém závěru. V tabulce je šesté s šesti body. Za vedoucím PSG následuje se sedmi body Lille, které vyhrálo v Lorientu dokonce 7:1. Po dvou gólech dali Belgičan Fernandez-Pardo a střídající Maročan Ikamán.
Ligue 1 - 3. kolo:
Lens - Brest 3:1
Branky: 60. Thauvin z pen., 78. Guilavogui, 80.+2 Thomasson - 24. Balde.
Lorient - Lille 1:7
Branky: 64. Tosin - 53. a 77. Fernandez-Pardo, 80. a 90.+3 Ikamán, 46. Perraud, 87. Haraldsson, 90.+5 Sahraoui.
Nantes - Auxerre 1:0
Branka: 8. Muhammad.
Toulouse - Paris St. Germain 3:6
Branky: 37. Cresswell, 89. Gboho, 90.+1 Vossah - 7., 14. a 78. Neves, 31. a 51. Dembélé obě z pen., 9. Barcola.
Angers - Rennes 1:1
Branky: 51. Peter - 21. Lepaul.
Le Havre - Nice 3:1
Branky: 13. Doucouré, 61. Ndiaye, 90.+5 Soumaré - 52. Peprah.
Monako - Štrasburk 3:2
Branky: 6. Akliouche, 48. Balogun, 90.+6 Minamino - 73. Bakwa, 76. Panichelli z pen.
FC Paříž - Mety 3:2
Branky: 45.+3 z pen. a 52. Kebbal, 67. Simon - 22. Sané, 54. Traoré.
Lyon - Marseille 1:0
Branka: 88. vlastní Balerdi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|8:3
|9
|2
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lille
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4
Monaco
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|5
Lens
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|6
Štrasburk
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|7
Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|8
Angers
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|9
Rennais
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|10
Marseille
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|11
Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|12
Nantes
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|13
Nice
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|14
Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|15
Lorient
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|15
Paris FC
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|17
Stade Brest
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|18
Metz
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup