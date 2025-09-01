Dynamo srazila posila z Charltonu. Moje chyba, zastal se kouč hráčů. Igbokwe? Má na ligu
Fotbalisté Českých Budějovic měli ambiciózního druholigového nováčka z Ústí na lopatě. Dvakrát vedli, jenže je zbrzdila penalta a následně smrtící úder v 90. minutě. Rozhodl Seydil Toure, Angličan s česko-senegalskými kořeny. Trefil se po sotva deseti sekundách strávených na hřišti, když po svém střídání jen taktak doběhl na roh a hlavou překonal gólmana reprezentační jednadvacítky Colina Andrewa.
Seydil Toure vbíhá do pokutového území a bez zájmu bránících hráčů zařizuje Severočechům tříbodový import za výhru 3:2 po sérii předchozích tří porážek. Kdo měl střelce bránit? Pedro Resende, od léta trenér prvoligového odpadlíka, se svých hráčů zastal. Zrovna jako to dělává jiný Portugalec, slavný José Mourinho. „To je moje zodpovědnost,“ vypálil bez rozmyslu.
Dynamo ztratilo skvěle rozjetý zápas. Hrozilo ze smrtících protiútoků, když dlouhé míče za obranu a sprintové náběhy od Antonína Vaníčka a Chukwudi Igbokweho dělaly defenzivní čtyřce domácích problémy. „Byl to taktický záměr, oni hráli docela vysoko. Dali jsme tímto způsobem druhý gól a prosadili se z brejků i v předchozích zápasech. Máme nahoře rychlé hráče, což je součástí našeho systému. Mohli jsme toho víc využít,“ litoval lídr Jiří Skalák.
Budějovice vůbec nevypadaly jako na startu ročníku, kdy chvílemi připomínaly soubor amatérů, co se poprvé sešel. Debakly jako ten od béčka Slavie (1:6) už nečekejte. Zahraniční tváře s nevšední dynamikou rozhodně mají co nabídnout a jejich technika s míčem baví. Jen ta komunikace při defenzivní činnosti….
„Dostali jsme snad sedm, osm gólů ze standardek. Znovu nás to potrestalo, to se nesmí stát. Přitom jsme už způsob bránění při standardkách změnili. Nebýt toho, měli bychom mnohem víc bodů. Když vedete venku v 80. minutě 2:1, musíte si minimálně bod odvést. Bohužel jsme poslední desetiminutovku nezvládli,“ litoval Skalák.
„Potřebujeme se stabilizovat, aby klub fungoval tak, jak má. O žádných ambicích jsme se nebavili. Jedná se o nový tým, přišla spousta hráčů. Od začátku druhé ligy jsme udělali herní i výsledkový pokrok. Sehráváme se a každým zápasem je to lepší,“ věří kapitán.
Z mnoha cizinců v kádru Českých Budějovic vyniká Chukwudi Igbokwe. Dal už čtyři góly a zařídil skalpy Sparty „B“ i Žižkova. Na tohle „horké“ zboží by v budoucnu mohla přijít nabídka. „Je mladý a určitě kvalitní hráč. Podle mě výkonnost pro první ligu bude mít, pokud na sobě nepřestane pracovat. Mohl by se prosadit,“ řekl Resende na adresu třiadvacetiletého nigerijského útočníka, jenž na Střelecký ostrov dorazil z juniorky portugalského celku Rio Ave.
Naopak Ústí v týdnu ohlásilo dvě posily. Belgičana Francka Idumba, jehož bratr hraje La Ligu v Seville a Seydila Toureho, rodáka z Londýna s českými kořeny, jenž prošel akademií Charltonu, s nímž podepsal i profesionální smlouvu a mezitím hostoval v Oxfordu.
Idumbo zaujal rychlostí i důrazem, zároveň si dovolil drzou „Zidanovku“ u lajny přes obránce, po níž to na tribunách zahučelo. A Toure? Při debutu skóroval. Oba šli do hry v průběhu – při absenci hlavního trenéra Habance vinou zdravotních problémů, měli jeho asistenti nadmíru šťastnou ruku.
„Sváťa má strašně moc kontaktů, což je velká devíza. Často řeší věci pět minut před tréninkem, když mu třeba volají agenti. Poslali nám videa obou hráčů, sám ale také umím nastříhat video na pět minut, aby fotbalista na YouTube vypadal jako Ronaldo. Hráče chceme vidět v tréninkovém procesu, takže přišli na zkoušku. Líbili se nám a chtěli jsme je získat. Šlo to po jednoduché linii přes agenty, ale trvalo to dlouho,“ vysvětlil nové objevy Habancův pomocník Jozef Šišjak, jenž ve Zlíně pracoval s Pavlem Vrbou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|3
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|4
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|5
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|6
Baník B
|7
|4
|2
|1
|15:8
|14
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|7
|0
|0
|7
|6:17
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup