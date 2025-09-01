Famózní obrat Krejčíkové! Postup do čtvrtfinále slaví i Lehečka a Vondroušová, Macháč končí
Víc než tři hodiny mu levoruký francouzský veterán Adrian Mannarino znepříjemňoval život svým nevšedním tenisovým stylem. Jiří Lehečka nakonec ale proti 77. hráči světa potvrdil roli favorita - 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2. A odměna je obrovská. Získal jistotu, že po turnaji poprvé v kariéře prorazí do top 20, když v živém pořadí je momentálně už na 15. místě a drží roli české jedničky. A především se podruhé chystá na čtvrtfinále grandslamu, v němž mu bude soupeřem světová dvojka Carlos Alcaraz. Postup do čtvrtfinále slaví po fantastickém obratu také Barbora Krejčíková. V noci V noci hráli ještě další dva Češi, Tomáš Macháč padl s nasazenou čtyřkou Taylorem Fritzem jasně 0:3 na sety. Markéta Vondroušová naopak vyzrála na turnajovou devítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a míří do čtvrtfinále.
Vondroušová čtvrtfinále urvala, Macháč končí
V pondělí bude bojovat o postup do čtvrtfinále ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová. Semifinalistka posledních dvou ročníků se utká ve Flushing Meadows s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
Šestadvacetiletá Vondroušová postoupila do čtvrtfinále US Open podruhé a vyrovnala své maximum z roku 2023. Na grandslamech je mezi osmi nejlepšími hráčkami popáté. Rybakinovou porazila podruhé ze tří vzájemných duelů. V boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu a světovou jedničkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.
Bývalá světová šestka Vondroušová sice prohrála v poměru vítězných míčů 29:40, udělala ale jen 15 nevynucených chyb. Pomohlo jí také 13 es, využila pět ze sedmi brejkbolů. „Byl to úžasný zápas. Proti Jeleně to je vždy těžké, ona skvěle servíruje. Snažila jsem se dnes držet, jak to šlo. Myslím, že i můj servis byl dnes dobrý a to byl ten klíč,“ řekla novinářům Vondroušová.
Sokolovská rodačka měla dobrý úvod a hned v první hře získala brejk. Přestože Rybakinová později srovnala, Vondroušová jí za stavu 4:4 sebrala servis ještě jednou a sadu dotáhla. Vyrovnaný zápas také pokračoval ve druhém setu, kde Rybakinová nedotáhla vedení 4:2, po brejku ve 12. hře ale přeci jen utkání srovnala.
Rozhodl třetí set, kde už byla Vondroušová na servisu stoprocentní. Poté, co ve třetím a sedmém gamu vzala Rybakinové servis, dotáhla koncovku ve svůj prospěch. Utkání zakončila prvním využitým mečbolem.
Čtyřiadvacetiletý Macháč neuspěl v osmifinále US Open ani na druhý pokus. Vloni zde nestačil na Brita Jacka Drapera. Proti Fritzovi dnes přišel čtyřikrát o servis, nevypracoval si jediný brejkbol. V poměru vítězných míčů prohrál 17:30, udělal také 30 nevynucených chyb. Fritzovi pomohlo i 14 es.
Berounský rodák prohrál s Fritzem i třetí vzájemný zápas a nepodařila se mu odveta za lednové střetnutí v United Cupu, kde odstoupil za stavu 7:6, 5:6 kvůli zdravotním potížím. Loňský finalista Fritz je v sedmém grandslamovém čtvrtfinále a třetím na US Open.
„Dnešní zápas se mi bohužel nevydařil. On hrál navíc výborný tenis. Musel bych předvést skvělý výkon, abych mu konkuroval a mohl ho zlomit, což se nestalo,“ řekl českým novinářům Macháč. „Vystoupení na turnaji ale beru pozitivně. Dobře jsem se připravil a fyzicky se cítil dobře. Jsem rád, že jsem odehrál alespoň čtyři zápasy a povedlo se mi trochu vrátit do tenisu, protože ty týdny předtím jsem nehrál dobře. Z dneška se zkusím ponaučit a najít si v tom nějaké pozitivum,“ doplnil Macháč.
Macháč, který v dosavadních třech zápasech neztratil ve Flushing Meadows ani set, držel v první sadě krok až do závěrečného desátého gamu. Poté, co si v něm Fritz vybojoval náskok 40:15, proměnil hned první setbol.
Na začátku druhé sady odvrátil Macháč brejkbol a znovu se držel ve hře až do koncovky. Tentokrát ale přišel o servis za stavu 3:4 a Fritz sadu doservíroval. Ve třetím setu pak Američan duel dotáhl. Macháče „brejkl“ ještě dvakrát a při servisu českého hráče druhý mečbol.
Lehečka jde dál
Vedení 2:0 na sety se mu začalo rychle rozplývat. Třetí sadu prohrál na stadionu Louise Armstronga Jiří Lehečka 2:6 a ve čtvrté ztrácel 0:2. Hluché období zápasu ale dokázal třiadvacetiletý český silák překonat a direktivně si došel pro výhru ziskem šesti posledních gamů zápasu.
„Nemám slov, protože to byl pekelný zápas. Pro mě bylo nejdůležitější, jak jsem se vrátil do zápasu, když jsem prohrál třetí set a byl brejk dole ve čtvrtém. Dokázal jsem potlačit frustraci, z čehož jsem nejšťastnější,“ diktoval pak do mikrofonu při rozhovoru na kurtu.
Krátce před tím vypálil na mečbol své 18. eso utkání a po 3 hodinách a 14 minutách slavil velkou výhru. Katapultovala ho poprvé v životě do top 20 žebříčku. „Na žebříček občas kouknu jen po turnaji, ale můj trenér ho sleduje denně. Je to pro mě velká meta, dvacítku jsem si dal pro letošek za cíl,“ líčil svěřenec Michala Navrátila a jedenáctý český tenista v dějinách, který se mezi elitní dvacítku dostal.
V sázce bylo pro oba osmifinalisty mnoho. Mannarino, Francouz nechvalně známý tím, že i v době války na Ukrajině jezdí hrát tenisové exhibice do Ruska, mohl v 37 letech a na 61. grandslamu kariéry stanout poprvé ve čtvrtfinále, což by byl rekord. A o svůj sen bojoval ze všech sil. „Jeho tenis vypadá tak jednoduše, jakoby nepotřeboval na údery ani žádnou sílu. Může hrát klidně dalších deset let. Předvedl vážně skvělý zápas,“ chválil Lehečka poraženého.
V první sadě zabránil Lehečka Mannarinově velké krádeži. Po celý set byl český borec lepší, nevyužil však vedení 40:0 a tři brejkboly za stavu 3:2 stejně jako tři setboly v desátém gamu. A málem za to zaplatil. Francouzský levák se v tiebreaku dostal do vedení 4:1 a už se nadechoval k loupeži sady. Český tenista však v tu chvíli zahrál aktivněji a odvážněji, získal šest bodů v řadě a po víc než hodině si přivlastnil důležité vedení 1:0.
A to zdvojnásobil po nepříliš pohledné druhé sadě, kdy nejprve nepotvrdil brejk na 3:2, ale ten druhý v zápase na 5:4 mu už otevřel cestu k zisku druhé sady. S náskokem ale šla kvalita Čechova výkonu dolů. Prohrál osm z dalších deseti gamů a musel se začít strachovat o výsledek.
Dokázal se však vrátit do zápasu s plnou parádou a i před zraky přítelkyně Lucie Neumannové si vychutnával velký okamžik. Poprvé se probojoval do grandslamového čtvrtfinále před dvěma lety na Australian Open, podruhé to zvládl opět na betonovém grandslamu.
A v dalším kole se pokusí český tenista zaskočit světovou dvojku Carlose Alcaraze, s níž má zatím jen lehce negativní bilanci 1:2. Půjde už o jejich třetí letošní zápas, v únoru v Dauhá Lehečka Španěla zdolal ve třech setech, ve finále travnatého turnaje v Queensu pak ve třech setech podlehl.
Krejčíková odvrátila osm mečbolů!
Devětadvacetiletá Krejčíková vyhrála proti Townsendové duel, v němž prohrávala 1:6 a 1:3. Ve druhém setu odvrátila osm mečbolů, sedm z nich smazala v maratonském tie-breaku, který vyhrála 15:13. Vyrovnala tím počin Rusky Anny Blinkovové, která stejný počet mečbolů odvrátila vloni na Australian Open proti Rybakinové.
Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková se mezi osm nejlepších hráček na US Open dostala podruhé. Čtvrtfinále ve Flushing Meadows hrála také před čtyřmi lety. O semifinále se letos utká s další Američankou a nasazenou čtyřkou Jessicou Pegulaovou.
Krejčíková nezahájila duel proti současné deblové spoluhráčce Kateřiny Siniakové dobře. V prvním setu získala jen úvodní game a zbývajících šest her ztratila. Třikrát přišla o servis, udělala 14 nevynucených chyb a zahrála jen dva vítězné míče.
Svěřenkyni trenéra Jiřího Nováka nevyšel ani vstup do druhého setu, v němž prohrávala 1:3. Poté ale smazala dva gameboly soupeřky na 1:4 a vrátila se do hry. Set následně vygradoval v dramatickém závěru.
Krejčíková nejprve čelila na podání v desátém gamu prvnímu mečbolu za stavu 30:40, podařilo se jí ho ale odvrátit. Poté sice soupeřku brejkla, ale set nedopodávala a rozhodlo se ve zkrácené hře. V ní si Townsendová vypracovala dalších sedm mečbolů. Tři v řadě měla za stavu 6:3, další při skóre 7:6, 11:10, 12:11 a 13:12. Krejčíková je ale i hrou na hraně rizika všechny smazala. Pětadvacetiminutový tie-break dotáhla do stavu 14:13 a svůj čtvrtý setbol využila.
Také třetí set, před jehož začátkem si Krejčíková odskočila mimo kurt, se rozhodl v koncovce. Krejčíková sice za stavu 4:2 přišla o servis a náskok brejku, vzápětí ale soupeřce vzala podání ještě jednou a duel ukončila druhým využitým mečbolem. Poté, co obranný lob Townsendové spadl do autu, mohla radostí zvednout ruce nad hlavu.
Nedělní výsledky US Open:
Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2,
Alcaraz (2-Šp.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4,
Fritz (4-USA) - Macháč (21-ČR) 6:4, 6:3, 6:3,
Djokovič (7-Srb) - Struff (Něm.) 6:3, 6:3, 6:2.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
Pegulaová (4-USA) - Liová (USA) 6:1, 6:2,
Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) 1:6, 7:6 (15:13), 6:3,
Sabalenková (1-Běl.) - Bucsaová (Šp.) 6:1, 6:4,
Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.) 6:4, 5:7, 6:2.
Čtyřhra - 2. kolo:
Muhammadová, Schuursová (7-USA/Niz.) - Sisková, Olmosová (ČR/Mex.) 7:6 (7:5), 6:1.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo:
Esquivaová (8-Šp.) - Fajmonová (ČR) 6:3, 3:6, 6:1.