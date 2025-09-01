Hapal: Záleží na tom, co Baník čeká, je nutné deklarovat cestu. Ghali jde do Sigmy
Jak symbolické.... Zatímco Matěj Šín v Alkmaaru oslavil svůj debut v Nizozemsku asistencí na vítězný gól Alkmaaru a vedle nových spoluhráčů sršel extrémní radostí, ostravští hráči v Olomouci se smutným výrazem tleskali svým fanouškům, kterým body nedoručili. „Byli jsme marní, úplně v lese,“ glosoval první poločas trenér Baníku Pavel Hapal. Sigmě potřetí v sezoně trefil nejtěsnější výhru 1:0 útočník Daniel Vašulín, i díky němu mají Hanáci klid. Zato na Bazalech panuje nervozita.
Je neuvěřitelné, jak rychle se dokážou věci ve fotbale měnit. Zatímco olomoucký kouč Tomáš Janotka musí spoustě hráčů oznamovat, že se nevejdou ani na lavičku a i drazí fotbalisté pak mnohdy prosedí celý zápas na lavičce, Baník na Hané již bez Tomáše Riga a Matěje Šína ani nezaplnil kompletní nominaci na zápas. A nepříznivý stav pak hodlal změnit dostřídáváním Eldara Šehiče, jenž nastoupil poprvé v ročníku, a ligovým debutantem Jakubem Pirou.
„Abych pravdu řekl, nahradit nejen Eweho, Šína a Riga, ale i Kohúta a Kubalu... To je pět ztrát, které jsou cítit. Těžko je budeme nahrazovat. Jestli si někdo myslí, že to půjde jen tak... Bude to mít nějaké porodní bolesti,“ popisoval aktuální stav kouč Ostravy Pavel Hapal. „Já nerozhodl o prodeji, neovlivním to, já trénuju. Bude hrozně záležet na tom, co teď Baník očekává. Máme velice kvalitní hráče béčka, je nutné deklarovat, jaká bude naše cesta,“ naznačil možnou změnu ambic.
Janotka: Ghali na seznamu vysněných posil
Reprezentační pauza přijde Slezanům opravdu vhod. Na Andrově stadionu působili v prvním poločase bez energie, jako by na ně psychicky i fyzicky dolehlo čtvrteční vyřazení z Konferenční ligy. Pak se zvedli, vypracovali šance, ale po Plavšičových centrech se v tutovkách neprosadil ani Matúš Rusnák, ani Jiří Boula. Sigmu několikrát podržel gólman Jan Koutný, pravděpodobné nová jednička reprezentační jednadvacítky. „Poperu se o to,“ usmál se vytáhlý blonďák.
Což o to, nadějný brankář má konkurenci v kabině taky, ale určitě ne takovou jako spoluhráči v poli. Už tak nadupaný kádr se brzy rozroste o Ahmada Ghaliho, jednání Olomouce s Libercem o přestupu Nigerijce finišují. V pondělí by mělo být vše oficiálně oznámeno. Poslední nabídka atakuje cifru 50 milionů korun. A to nemusí být vše, Hanáci stále doufají i v Michala Berana.
„Podporu majitele na přestupy máme jasnou, za to jsme vděční. Ghali figuruje na listu vysněných posil, kde máme asi 25 jmen, která by nás strašně zajímala,“ netajil trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Děkovat již celkem za devět bodů může explicitně Danielu Vašulínovi, host z Plzně se trefil třikrát a pokaždé z toho byly výhry 1:0. Není divu, že Janotka si současnou dobu užívá mnohem víc než Hapal, jenž ho před třemi lety lákal, aby mu v Ostravě dělal asistenta. A zatímco vítěz MOL Cupu vyhlíží podzim v Konferenční lize a posily, ze zkušenějšího kolegy je cítit pochopitelná obava z příštích dní. „Zájem je i o další naše hráče, ale to už by byl výprodej,“ pokrčil ramena Hapal.
Samozřejmě ještě narážel na možný přesun Erika Prekopa do Slavie, záležitost podle informací deníku Sport není definitivně uzavřená. V Edenu mají čas dva dny, přesněji do úterní půlnoci, aby případné akvizice ještě stihli zapsat na soupisku pro Ligu mistrů. Vedení obou klubů údajně v následujících hodinách ještě bude jednat o formě transferu, který by uspokojil obě strany.
Hapal totiž potřebuje hráčskou kompenzaci, stejně to vidí sportovní ředitel Luděk Mikloško. Proto v éteru lítají nejen miliony eur, ale i jména jako Kričfaluši, Zmrzlý, Botos, Planka, Šancl, Bužek... „Nevím, co mám na to říct. Bavíme se, díváme se doprava doleva, ale zatím se neděje nic,“ pokrčil rameny trenér. Aby toho nebylo málo, Michal Kohút stále není fit a míří na vyšetření do Prahy.
Následující týden ukáže, kam se FCB bude ubírat. Zato na Moravě je jasno: „Pro nás je priorita liga, od začátku byla. To říkám na rovinu. Konferenčka je bonus, ale i v ní uděláme maximum,“ slíbil Janotka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu