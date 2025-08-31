Priske mluvil s Krejčím, inkasovaný gól nekomentoval: Dneska ne. A co změny?
Má za sebou první blok utkání po návratu do Sparty. Bylo jich třináct. A trenér Brian Priske postoupil do ligové fáze Konferenční ligy, po sedmi kolech Chance Ligy je na prvním místě tabulky. Naposledy v neděli večer zapsal výhru 3:1 nad Zlínem, kterou sledoval z novinářské lávky Ladislav Krejčí, bývalý kapitán letenského týmu. „Je jedním z nás,“ zdůraznil dánský kouč a pustil se do hodnocení uplynulých týdnů.
Pokazil vám radost pozdní inkasovaný gól?
„I hráčům v kabině jsem řekl, že tohle není dneska téma. To jim vyčtu až po reprezentační pauze. Dneska jsem šťastný a spokojený s výhrou. Jsem hrdý na to, jak jsme zvládli třináct zápasů ve třiačtyřiceti dnech.“
Před startem sezony byste takové výsledky po letním programu bral?
„Ano, jsem s tím opravdu spokojený. Jak jsem řekl, jsem hrdý na celý klub. Každý ví, že mě špatná situace nebo inkasovaný gól dokáže naštvat, ale dneska opravdu ne. Byl to neuvěřitelně náročný program, daleko jsme cestovali a ze všech českých týmů odehráli nejvíc zápasů. Do toho ještě přicházela zranění nebo změny na přestupovém trhu. Musím říct, že tým se s tím fantasticky popasoval a udělal fotbalové pokroky. Musím pochválit také realizační tým, který neměl snad jediný den volna, pracují nonstop. A taky jsem rád za fanoušky, pro které to bylo stejně tak složité. Hráli jsme v Kazachstánu, Arménii nebo Lotyšsku, a oni tam vždycky byli.“
Na utkání se Zlínem se objevil i Ladislav Krejčí, bývalý kapitán mužstva. Prohodil jste s ním pár slov?
„Viděl jsem ho před zápasem a jsem opravdu rád, že jsem ho zase viděl. Je to dobrý kluk. Mluvili jsme spolu o novém dobrodružství a výzvě v Anglii, na kterou se těším. Jsem šťastný, že ho uvidíme v Premier League a že je tam další český zástupce. Láďa je jedním z nás, pro Spartu odvedl velmi dobrou práci.“
Momentálně vám pomáhá střelec Albion Rrahmani. Jde nahoru?
„Určitě je v dobré formě, dává góly. A myslím, že mohl dneska skórovat ještě jednou, protože v prvním poločase měl dobrou šanci, kterou neproměnil. Je ale nebezpečný kolem vápna, stejně tak i uvnitř. Jsem za něj opravdu šťastný, stejně tak za další ofenzivní hráče. Daří se Haraslínovi, Birmančevičovi nebo Kuchtovi, který vstřelil šest gólů a má nějaké asistence. Jsou pro nás důležití.“
Zlepšila se oproti minulému utkání proti Rize (0:1) spolupráce ve středu zálohy mezi Mannsverkem a Kairinenem?
„Já myslím, že to bylo mezi nimi v pohodě i v Lotyšsku. Tam jsme neodehráli dobrý zápas jako tým. My víme, jakou má Mannsverk kvalitu. A spolu s Kaanem byli pro nás dneska klíčoví v mnoha aspektech. Mužstvu dodávají klid, zakládají útočné akce v první fázi, nacházejí se v dobrých prostorech. Oba jsou velmi důležití.“
Na marodce máte aktuálně pětici hráčů včetně Pavla Kadeřábka, Asgera Sörensena nebo Magnuse Kofoda Andersena. Vrátí se některý z nich po reprezentační pauze?
„Počet absencí není opravdu ideální. Byl to náročný program a je velmi složité projít jím bez zranění. Musíme počkat, uvidíme po reprezentační pauze, jaká bude situace. Do toho jsme přišli o Ryneše, ale doufám, že jeden, dva hráči se vrátí. Jsem rád, že Pany (Filip Panák) už odehrál celý zápas a byl připravený nám pomoct.“
Přestupové okno končí až za víc než týden. Očekáváte ještě změny v kádru?
„Dokud jsou možné přestupy, jsem vždycky připravený na to, že se může něco stát. Omlouvám se, ale tohle je nejlepší odpověď, kterou vám momentálně můžu dát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu