Zimák ŽIVĚ: Dvacítka opanovala turnaj v Chomutově. Je Kometa ještě silnější?
Ani toto pondělí od 11:30 nebude chybět tradiční Zimák ŽIVĚ, ve kterém Miroslav Horák, Michal Koštuřík, Filip Ardon a Jaroslav Bednář rozeberou aktuální témata. Výběr české hokejové reprezentace do dvaceti let ovládl turnaj a se ztrátou jednoho bodu zanechali svěřenci trenéra Patrika Augusty dobrý dojem. Příprava na novou extraligovou sezonu je v plném proudu - jak probíhá u obhájců titulu v Brně? Redaktoři s hráčským agentem v živém vysílání proberou i další novinky. Prostor bude i na vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.