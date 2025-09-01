Zimák ŽIVĚ: Dvacítka opanovala turnaj v Chomutově. Je Kometa ještě silnější?

Předplatné

Český hokejový mládežnický reprezentant Tomáš Poletín
Hlavní trenér české dvacítky Patrik Augusta
Česká dvacítka ovládla turnaj v Chomutově
Ani toto pondělí od 11:30 nebude chybět tradiční Zimák ŽIVĚ, ve kterém Miroslav Horák, Michal Koštuřík, Filip Ardon a Jaroslav Bednář rozeberou aktuální témata. Výběr české hokejové reprezentace do dvaceti let ovládl turnaj a se ztrátou jednoho bodu zanechali svěřenci trenéra Patrika Augusty dobrý dojem. Příprava na novou extraligovou sezonu je v plném proudu - jak probíhá u obhájců titulu v Brně? Redaktoři s hráčským agentem v živém vysílání proberou i další novinky. Prostor bude i na vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.

