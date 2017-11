Turnaj mistrů je bez jedničky! Nadal kvůli zranění odstoupil

Vítěz letošního Roland Garros a US Open měl potíže s kolenem i před dvěma týdny, kdy se kvůli nim odhlásil z posledního turnaje Masters v Paříži. "Moc jsem se snažil. Udělal jsem, co jsem musel, abych byl připraven hrát. Ale vážně nejsem. Hodně jsem na kurtu bojoval, zvlášť když jsem tušil, že to je asi poslední zápas sezony," řekl Nadal na tiskové konferenci po utkání.

Už během třísetového duelu s šestadvacetiletým Belgičanem, který trval více než dvě a půl hodiny a Nadal v něm odvracel čtyři mečboly, mu prý bylo jasné, že dál to nepůjde. "To nebylo o rozhodnutí. To bylo o bolesti. Nedokážu dostatečně zabrat, abych mohl hrát. Snažil jsem se, ale upřímně řečeno to byl tak trochu zázrak, že bylo skóre tak těsné," dodal k prohře 6:7, 7:6, 4:6.

Nadal na závěrečném turnaji pro nejlepších osm hráčů sezony ještě nikdy netriumfoval. Levou rukou hrající rodák z Mallorky postoupil dvakrát do finále, ale ani v jednom neuspěl. Bez ohledu na londýnské výsledky má už nicméně jistotu, že počtvrté v kariéře zakončí rok v čele žebříčku.