Pastrňák poutá pozornost, ale ne hokejem! Čím zaujal fanoušky mimo led?

Už to vypadalo, že se blýská na lepší časy a zase bude rozdávat hokejovou krásu. Po jednom vydařeném zápase však David Pastrňák (24) nehrál a obdivovat tak lze jen jeho módní styl.

Poté, co gólem a asistencí přispěl k prvnímu vítězství nad Carolinou v konferenčním čtvrtfinále, byl za hrdinu. Jenže o den později sledoval druhý zápas jen z tribuny, nejspíš kvůli drobnějšímu zranění, a jeho Boston prohrál 2:3. „Zůstala po něm velká díra,“ krčil rameny spoluhráč Brad Marchand. „Nemyslím si, že bude chybět delší dobu,“ věří trenér Bruce Cassidy.

I tak byl ale » Pasta « v centru dění, když jej zabrala kamera, jak drží palce svým spoluhráčům. A jako vždy se nezapomněl vymódit, tentokrát si navlékl černou mikinu, kšiltovku i roušku. Slušelo mu to, ostatně jako vždy, David na sebe totiž dbá i v době koronavirové. Masku přes ústa umí sladit s outfitem a dobře vypadá, ať už přijde oháknutý elegantně, nebo sportovně. Fanoušci ho proto na sociálních sítích označují za módní ikonu.

Bohužel je to asi jediná krása, kterou David v poslední době předvádí. Na ledě, pokud na něj vůbec vyjede, je to spíš bída. Kromě jednoho zmíněného povedeného utkání toho zatím moc neukázal. Přípravu téměř celou vynechal kvůli karanténě, ve skupině o nasazení do play off se zase bodově trápil a teď opět nemůže hrát. Ale dobře vypadá stále.