Divočina u Pasty doma, Marchand jak ho neznáte. Proč jím mává frustrace? | iSport.cz

Jak se baví dvě nejvýraznější tváře Bostonu posledních sezon v době koronavirové? Brad Marchand hodil na sociálních sítích řeč s držiteli sezonních permanentek a otevřel zajímavá témata. Třeba proč si myslí, že i kdyby se NHL rozběhla, bude jeho tlupa znevýhodněna. Jak to, že se nikdy nepohádal s Patricem Bergeronem. Nebo jak by se sestavil svůj ideální mančaft na hru 3 na 3. To o osm let mladší David Pastrňák má jinačí starosti, se svou přítelkyní ukázal, že se v jejich bytě dá jíst i z podlahy.

Experti měli jasno, Boston frčí vstříc druhé finálové účasti v řadě. Bruins loňská sedmizápasová porážka od St. Louis nakopla a do přerušení NHL z 12. března nebyl v lize tým, který by měl stejně jako oni trojciferný počet bodů (rovných 100).

Se 174 inkasovanými góly disponovali nejlepší defenzivou soutěže, Tuukka Rask vládl gólmanským statistikám, elitní komando Marchand-Bergeron-Pastrňák decimovalo soupeře. Ofenzivní trojlístek společně vygeneroval 238 bodů a nastřílel 107 z celkových 227 zásahů svého týmu. Takže jasný adept na zisk Stanley Cupu, ze kterého se Boston radoval naposledy v roce 2011?

Brad Marchand si to tak úplně nemyslí. "Pokud zase začneme hrát, mám za to, že obrovskou výhodu budou mít mladé a rychlé týmy, jako je třeba Tampa nebo Toronto. Oba to jsou nesmírně dynamické mančafty, budou skvěle připravení, budou mít odpočinuté nohy a spoustu energie. Okamžitě budou předvádět skvělý hokej. Kdežto starší týmy, jako jsme my, se budou trápit a pauza se na nich negativně podepíše," zamyslel se známý provokatér a majitel jednoho z nejvyšších sebevědomí v NHL.

Provokatér Bostonu Brad Marchand je z přerušení sezony pořádně rozmrzelý • Foto Profimedia.cz

Pravdu děl, Boston má s věkovým průměrem 29.4 let společně se San Jose třetí nejstarší soupisku v NHL. "Hůře" na tom je jen Pittsburgh (29.7) a Los Angeles (30.5). 43letý kapitán Zdeno Chára je pak vůbec nejstarším aktivním hokejistou v NHL. U rivalů z Atlantické divize Toronta a Tampy je věkový průměr 28 let a celkově s nejmladším kádrem operuje Colorado.

"Když to ale vezmu obecně, aktuální situace nepomůže žádnému týmu, který hrál dobře. Něco jiného je, když si můžete odfrknout na pár dní, ale my už stojíme více než měsíc a zřejmě to hned tak neskončí. Ublíží to úplně všem v NHL. Pociťuju to na sobě, nemůžu chodit na led a moje fyzická připravenost se zhoršuje každým dnem. Jsem z toho vážně frustrovaný," stěžoval si brzy 32letý kanadský útočník a pokračoval.

"Nejtěžší opravdu je, že nemůžu bruslit. Můžu běhat, jezdit na kole, ale tréninku na ledě se nic nevyrovná, nedá se nijak nahradit. Všichni se budou po návratu cítit hrozně, tím jsem si jistý."

Pastrňák pomalejší než jeho psík

Ale dost bylo lamentování, situace je kvůli COVID-19 všude po světě velmi vážná, Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nemoci i obětí, zemřelo už téměř 39 000 lidí. A proto Marchand hovořil i o příjemnějších věcech.

Vítěz MS i Světového poháru, který pro konflikt nikdy nechodil daleko a za poslední tři sezony pobral za větší i menší excesy 241 trestných minut, třeba v chatu přiznal, že se nikdy nepohádal s dvorním centrem Patricem Bergeronem. Ani na něj nikdy nemusel zařvat.

Confirmed: @Bmarch63 and Bergy never fight.



"I would never start an argument with Bergy or yell at him."



📰 More from 63's virtual town hall: https://t.co/MQKazjYGPl — Boston Bruins (@NHLBruins) April 17, 2020

"Kdepak, nikdy v životě. Na něj si netroufám, a to spolu hrajeme už deset let. On to ale má postavené jinak, často mi dává všechno sežrat. (smích) Nemusím si ani říkat o přihrávky na střídačce, vždycky je totiž dostanu. Přeci nebudu kousat do ruky, která mě živí," smál se Marchand a prozradil také, jaké hvězdy NHL by si zvolil do týmu na konfrontaci při hře 3 na 3.

"Tak to je jednoduchá otázka, i kdybych mohl volit ze všech organizací, jednoznačně bych vzal Bergieho a Pastu. Není potřeba nic měnit, jsme nejlepší lajna v lize."

A když už jsme u Pastrňáka, ten během soboty pobavil fanoušky Bruins svými videi z domácí karantény. Švédskou přítelkyni Rebeccu donutil skákat přes kupu polštářů a se svým psíkem Ekem si zase střihl závod v pojídání sušenek z podlahy. Jak to dopadlo? Se 48 zásahy nejlepší střelec NHL s maličkým shih-poo, jak se jejich plemenu říká, prohrál.

Ale znáte Pastu, úsměv ze tváře mu nezmizel.