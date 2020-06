Zlatá hokejka 2020: Pastrňák útočí na Jágra, předání bude komornější | iSport.cz

David Pastrňák bere zisk třetí Zlaté hokejky v řadě jako velkou čest, mnohem raději by se ale vrátil do Česka se Stanley Cupem • Michal Beránek (Sport)

Před třemi lety převzal v pražském Karlíně 76 centimetrů vysokou a 25 kilogramů těžkou sošku z dílny Zdeňka Němečka poprvé a stal se jejím nejmladším držitelem v historii. V jubilejním 50. ročníku David Pastrňák trofej s velkým náskokem obhájil, „Jestli pomýšlím na hattrick? Nevím, žiju ze dne na den,“ řekl tehdy útočník Bostonu. Loni usedl na trůn potřetí. Letos má šanci stát se nejlepším českým hokejistou počtvrté v řadě a vyrovnat rekord Jaromíra Jágra .

NHL se zastavila v březnu a na konci května rozhodla, že vyhlásí držitele trofejí za základní část. Pastrňák do té doby nasázel v sezoně 48 branek, stejně jako Rus Ovečkin . Po Milanu Hejdukovi se stal druhým Čechem, který se prostřílel k trofeji „Rakety“ Richarda. Jen se mu kvůli okolnostem dostalo této pocty bez oficialit a fanfár.

„Tohle neovlivním… Ale samozřejmě si toho vážím, navíc když se dělím o prvenství s takovým panem střelcem jako Alex. Pravda, je to trošku divné, oznámí to v době, kdy už se dlouho nehraje. Navíc v zámoří nejsem, takže si to nejde až tolik užít. Ale až se začne znovu hrát, dojde mi to víc. Škoda, že to takhle dopadlo, ale takový je život. Doufám, že si to jednou zopakuju,“ reagoval Pastrňák v rozhovoru pro Sport.

Taky předání Zlaté hokejky bude vzhledem k okolnostem trochu neobvyklé. Za účasti finalistů, ale komornější, s vyloučením veřejnosti. Vyhlášení v minulosti probíhala různě. V počátcích v salonku na letišti v Ruzyni, pak na statku na Rokycansku. V roce 1995 Jaromír Jágr přebíral trofej v kanceláři kladenského stadionu. Slavnostní galavečer v kulturním domě v Chrudimi nestihl, tam ho ještě zastoupil tehdejší generální manažer klubu a dvojnásobný vítěz František Pospíšil.

Desítka finalistů ankety Zlatá hokejka 2020 (podle abecedy) Pavel Francouz (Colorado Avalanche, NHL) Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) Filip Hronek (Detroit Red Wings, NHL) Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva, KHL) David Krejčí (Boston Bruins, NHL) Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks, NHL) David Pastrňák (Boston Bruins, NHL) David Rittich (Calgary Flames, NHL) Jakub Voráček (Philadelphia Flyers, NHL) Jakub Vrána (Washington Capitals, NHL) Další pořadí: 11. Jan Kovář (EV Zug) 70 bodů, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks) 65, 13. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning) 46, 14. Martin Nečas (Carolina Hurricanes) 33, 15. Michal Kempný (Washington Capitals) 17, 16. Ladislav Šmíd (Bílí Tygři Liberec) 15, 17. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec) 13, 18. Roman Will (Rögle BK) 11, 19. – 21. Petr Holík (HC Kometa Brno), Dominik Hrachovina (Bílí Tygři Liberec) a Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk) 8, 22. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 7, 23. – 24. Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) a Martin Zaťovič (HC Kometa Brno) 6, 25. – 26. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg) a Tomáš Rachůnek (HC Energie Karlovy Vary) 5, 27. Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk) 4, 28. – 31. Lukáš Dostál (Ilves Tampere), Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk), Filip Chytil (New York Rangers) a Jakub Krejčík (Karpat Oulu) 3, 32. – 35. Šimon Hrubec (Kunlun Red Star), Petr Mrázek (Carolina Hurricanes), Radim Šimek (San Jose Sharks) a Radim Zohorna (BK Mladá Boleslav) 2, 36. – 40. Roman Červenka (SC Rapperswil), Jaromír Jágr (Rytíři Kladno), Michal Moravčík (HC Verva Litvínov), Tomáš Rolinek (HC Dynamo Pardubice) a Lukáš Rousek (HC Sparta Praha) 1.

Tehdy se anketa poprvé otevřela všem hráčům. Předtím zahrnovala pouze ty, kteří buď působili v domácí soutěži, nebo nastoupili za reprezentaci. Původní pravidla se však přežila a před čtvrtstoletím došlo ke změně. Kdyby platila hned, jak se hokejistům otevřel svět, mohl Jágr vyhrát Zlatou hokejku víckrát. Beztak je ale s dvanácti triumfy absolutním rekordmanem.

Po předčasném ukončení sezony v evropských zemích a přerušení NHL letos pořadatelé pravidla upravili. Vítěz Zlaté hokejky bude vyhlášen na základě hlasování novinářů a trenérů v prvním kole, jehož uzávěrka byla 10. března. Zbylá dvě, jež jindy zahrnují play off, Stanley Cup a mistrovství světa, už neproběhla, vzhledem ke koronavirové krizi byla skrečována.

Po jediném kole hlasování postoupili do desítky nejlepších Pavel Francouz, Milan Gulaš , Filip Hronek , Dmitrij Jaškin , David Krejčí , Dominik Kubalík , vítěz posledních tří ročníků David Pastrňák, David Rittich , Jakub Voráček a Jakub Vrána . V desítce nejlepších se tak objevilo sedm útočníků, dva brankáři a jeden obránce. Osm finalistů ankety působí v NHL, Gulaš jako jediný zastupuje extraligu a Jaškin KHL, v níž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony.

Aspoň jeden hlas obdrželo 40 hráčů. Mezi nimi i Jágr, na jehož sérii čtyř vítězství v řadě z let 2005 až 2008 útočí v tomto roce David Pastrňák. Pokud by znovu vyhrál, vyrovnal by se v historické tabulce Vladimíru Martincovi. Z dalších finalistů získali Zlatou hokejku ještě Voráček (2015) a Krejčí (2013), který se mezi desítkou objevil podesáté. Víckrát se ocitli mezi finalisty jen Jágr (24) a Dominik Hašek (16). Nováčky jsou Jaškin s Jakubem Vránou.

Anketu, jež se pořádá od roku 1969, vyhlašují zástupci Českého hokeje a společnosti BPA sport marketing. Hlasují do ní představitelé Českého hokeje, trenéři reprezentace, mládežnických výběrů, klubů nejvyšší soutěže a hokejoví novináři. Součástí galavečera bude i vyhlášení anket o nejlepšího juniora, hokejistku a para hokejistu uplynulé sezony.

