»Pleky« znovu doma. Vyslyší Jágrovo mámení? Jardo, drž mi místo!

Hokejový matador Tomáš Plekanec (37) nezažívá po osobní stránce lehké období. Kvůli onemocnění milované maminky skončil v Brně a vrací se i se svou milovanou Lucií Šafářovou (33) domů do Kladna.

Otázkou je, kde bude majitel 1001 startů v NHL hrát. Zamíří do nabité Sparty, nebo snad bude dojíždět do Liberce?

Jakkoliv je celá situace smutná, vypadá to, že by z ní mohli těžit kladenští fanoušci i samotný Jaromír Jágr . Zdroj blízký Plekancovu okolí Blesku potvrdil, že je na spadnutí dohoda mezi ním a majitelem Rytířů! „Půjde do Kladna,“ poodhalil zdroj. Jedním dechem ale varuje: „Ještě ale není podepsáno!“ Vrátí se tak Jaromíru Jágrovi domů jeho »ztracený syn«, se kterým loni vybojoval pro Kladno extraligu?