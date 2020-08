Stramaccioni: V Interu jsem byl nikdo, radil mi Mourinho. O Spartě nemluví

Čas pro Rosického! Legendární záložník nastupuje do utkání proti Olomouci • Barbora Reichová (Sport)

Na Letné dobrou stopu nezanechal. Italova mise místo úspěchů přinesla hlavně hněv fanoušků a přeplacené zahraniční hráče, jejichž plat výkonům na hřišti neodpovídal. I proto Stramaccioni v klubu vydržel jen půlsezonu a tři zápasy navrch. O svých zážitcích z dosavadní kariéry ovšem umí mluvit poutavě, byť Spartu tentokrát vynechal.

Obrovský skok prožil v roce 2012. Od juniorky tehdy najednou vylétl až k áčku Interu. „Pokud si pamatujete to mužstvo, bylo plné neskutečných hráčů. Lucio, Samuel, Zanetti, Cambiasso, Milito, Maicon… Jeden byl kapitán Brazílie, další Argentiny a já byl nikdo,“ vypráví.

„Pamatuju si, jak za mnou přišel Milito před zápasem proti Janovu. Řekl: Kouči, pracujete dobře, nemějte strach. V neděli dáme čtyři góly. Nakonec jsme jich dali pět,“ vzpomíná.

O dva roky dřív Inter úspěšně vedl José Mourinho, který Stramaccioniho prý na dálku podporoval. „Vůbec jsme se neznali a on mi začal psát. Dával různé rady, tipy. Bylo to bláznivé, neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu. Vždycky jsem mu chtěl poděkovat,“ říká italský trenér.

První měsíce v klubu měl slušné výsledky, nová sezona však podle plánu nevyšla. Stramaccioni byl nakonec odvolán v době, kdy slavným „Nerazzurri“ patřilo až deváté místo v tabulce.

Na další štaci v Udinese vedl Bruna Fernandese, tenkrát velký talent, dnes jednu z největších hvězd Premier League. „Hodně rychle se učil a rostl, ale zároveň byl velmi stydlivý. Je to dobrý člověk a velký dříč. Nikdy nechodil s nosem nahoru, což spoluhráči oceňovali. Přidával si dva nebo tři tréninky týdně, pracoval na technice i na fyzičce v posilovně,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Prý sehrál důležitou roli i ve Fernandesově životním rozhodnutí. „Hodně jsem na něj tlačil, aby se oženil. Říkal jsem: Miluješ tu dívku, musíš si ji vzít! Pak mi volal, že to udělal,“ směje se Stramaccioni.

Ten poté s rozporuplnými výsledky vedl řecký Panathinaikos, Spartu a naposledy íránský Esteghlal. Od minulého prosince je bez práce. Zároveň je ovšem připravený na návrat, sám říká, že v minulosti jednal o angažmá v Anglii, které ho velmi láká.

„Během mé dvanáctileté kariéry jsem se naučil, že je lepší počkat si na správnou situaci a plán. Možná by to mohlo být v Anglii. Před čtyřmi nebo pěti lety jsem byl blízko Sheffieldu Wednesday, proběhl i kontakt s Aston Villou. A blízko byl taky Watford, protože má stejného majitele jako Udinese,“ tvrdí.

„S respektem k ostatním soutěžím si myslím, že Premier League a Championship jsou nejlepší na světě. Pro mě Championship není druhá liga, je to jen jiná první liga. Opravdu oceňuju anglický fotbal,“ uzavírá Stramaccioni. Kde zase začne koučovat?