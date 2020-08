Vysvobození pro Balea? Znovu ho chce Mourinho, plat by měl vyšší než Kane

Únavná sága, těžko se v ní vyznat. Dění kolem záložníka Garetha Balea může ale podle informací serveru El Espaňol konečně nabrat jasný směr, o 31letého Velšana totiž údajně (opět) stojí kouč José Mourinho, který by rád přivedl náhradníka Realu zpět do Spurs.

Je to příběh jako z grotesky. Kouč Realu Zinédine Zidane už s Garethem Balem nepočítá, Welšanovi ale zbývají do konce kontraktu ještě dva roky za astronomických 350 tisíc liber (10 milionů korun) po zdanění týdně. Takové peníze se žádnému klubu vynakládat nechtějí a zájemci tedy prakticky neexistují. Baleův agent Jonathan Barnett zároveň hlásí, že si jeho chráněnec bude užívat smlouvu plnými doušky (třeba na golfu) v Realu až do konce její planosti. A tak se vše točí v kruhu.

Teď se měl podle španělských médií vložit do situace José Mounrinho.

Dává to smysl... Kam jinam by měl Bale zamířit než zpátky do Tottenhamu, kde zažil nejvýraznější roky v kariéře? Portugalský trenér navíc o záložníka vášnivě usiloval už v roce 2017, když trénoval Manchester United. Na druhou stranu platí stejný problém, který by platil jinde. Peníze.

Nejdražším hráčem Spurs je aktuálně Harry Kane, kterému běží kontrakt na 200 tisíc liber (5,8 milionu korun) týdně. Politika klubu přestřelené kontrakty důrazně odsuzuje, šetří i na přestupech, Baleův příchod by tak byl výrazným vytvržením z finančního kontextu dění v celku ze severního Londýna. Na druhou stranu by šlo o návrat „ztraceného syna", který před svým odchodem do Madridu bojoval po příchodu ze Southamptonu s klubovým logem na prsou šest let (2007-2013).

Pro Real samozřejmě aktuální vývoj situace není výhodný vůbec. Kromě financí nehraje klubu do karet ani přístup samotného hráče, v kabině by mohly patové okolnosti vytvářet čím dál větší dusno a navíc trpí také image klubu. Španělský celek bude chtít situaci vyřešit i za cenu ztrát, zbavit se Balea bude ale možná i přes Mourinhův zájem mimo schopnosti managementu. Uchýlit se každopádně přece jen může ještě k velkým peněžním ústupkům...