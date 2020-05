Jágr utřel Slováky. Buď jako Messi! A hryzni se do jazyka, zlobí se legenda | iSport.cz

2013. V dresu New Jersey se Jaromír Jágr přišel představit společně s Patrikem Eliášem do redakce deníku Sport. • Archiv deníku Sport

Nebýt pandemie koronaviru, dřepělo by hokejové Česko před televizními obrazovkami a fandilo národnímu týmu na MS ve Švýcarsku. A v sobotu by bylo extra rušno, reprezentace se měla utkat v rámci "lausannské" skupiny A se Slovenskem. Jaromír Jágr proto nelenil a na svou facebookovou stránku Hokejová rodina napsal k federálnímu derby komentář. Tentokrát ale ikonická "68" mírně přestřelila.

Cílem Jágrova příspěvku bylo dostat do povědomí charitativní akci s názvem Repreduel, kterou připravily pro fanoušky a hráče hokejové svazy obou zemí. Více o celé akci čtěte ZDE>>> Záměrem bylo prodat co nejvíce lístků v ceně 55 Kč na pomoc seniorům, dětem a zdravotním sestrám.

Bohužel humorně psaný post plný smajlíků měl i vedlejší efekt. O co šlo? „Za normálních okolností bychom hráli na mistrovství světa se Slováky a určitě bychom jim to nandali. Ale asi by to bylo těsný, není mi dvacet,“ uvedl 48letý forvard a majitel Kladna na svém facebooku. A oheň byl na střeše.

Jaromír Jágr má o výsledku neuskutečněného zápasu Čechů se Slováky na MS ve Švýcarsku jasno... • Foto facebook.com

„Jágr byl pan hokejista, ale toto by si neměl dovolovat,“ reagovala slovenská hokejová legenda Josef Golonka pro server pluska.sk. A bývalý československý reprezentant, majitel dvou stříbrných a dvou bronzových medailí z MS, dále pokračoval.

Slovenský hokejový velikán Jozef Golonka nese Jágrův facebookový "atak" hodně nelibě • Foto Profimedia.cz

„Sportovní historie zná víc velkých hráčů, ale nezažil jsem, že by se v takovém duchu někdy vyjádřili Beckenbauer, Jordan nebo Messi. Jestli nemá Jágr respekt vůči jakémukoli soupeři, měl by se raději zahryznout do jazyku,“ vzkázal 82letý rodák z Bratislavy.

Na Jágrově stránce, kterou má v oblibě 706 646 fanoušků, vzbudil příspěvek bouřlivou diskuzi, která ke čtvrtečnímu ránu čítala přes dvě stovky reakcí. Někteří s dvojnásobným šampionem Stanley Cupu a majitelem 1733 startů v NHL souhlasili, jiní nikoliv.

„Pane Jágr, Jozka se nikdy nepovyšoval narozdíl od Vás. Třeba když nás Slovensko porazilo v semifinále MS 2012 a bralo bronz. Co si dokazujete? Ještě že se šampionát nehraje, možná by vzájemné utkání dopadlo obráceně," napsala třeba jedna z českých fanynek.

Každopádně Jágrova tvrzení má oporu v historické bilanci, k zatím poslední vzájemné konfrontaci došlo na šampionátu v Kodani a menším městě Herningu v roce 2018 v základní skupině, kdy o výhře českého týmu 3:2 v prodloužení rozhodl Dmitrij Jaškin.

Za posledních pět světových šampionátů Češi prošli do čtvrtfinále pětkrát, zatímco Slovensko ani jednou. V roce 2014 v Minsku k vítězství 3:2 v prodloužení nad naším východním sousedem pomohl vyrovnávací brankou z 58. minuty právě Jágr.