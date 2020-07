Krok vstříc olympiádě. Prskavec ovládl první nominační závod | iSport.cz

Do nominačních bojů o místo reprezentaci i účast na olympijských hrách získal Prskavec deset bodů. „Je to ideální start. Povedlo se mi ustát tlak a mít čistou hlavu od začátku přípravy až po závody. První závod mi vyšel krásně. Obě jízdy jsem vyhrál, obě jsem jel čistě,“ pochvaloval si v nahrávce pro média Prskavec, který měl původně v těchto dnech obhajovat bronz na olympijských hrách v Tokiu, které byly kvůli koronaviru odloženy na příští rok.

„Ukázalo se, že fyzicky jsem na tom výborně, protože ta trať je opravdu náročná. Sypal jsem to až do cíle a cítil jsem se dobře. Doufám, že to bude pokračovat, že jsem tímhle neskončil,“ prohlásil dvojnásobný mistr světa.

Mezi kanoisty vstoupil do nominačních bojů vítězně Lukáš Rohan. Úvodní závod kajakářek vyhrála Veronika Vojtová před mistryní světa z roku 2015 Kateřinou Kudějovou. Úřadující evropská šampionka Amálie Hilgertová byla šestá. Kanoistkám vládla favorizovaná Tereza Fišerová.

Závody Českého poháru ve vodním slalomu ve Veltrusech:

Muži:

K1: 1. Prskavec 88,90 (0 trest. sekund), 2. Tunka -1,46 (0), 3. Hradilek (všichni USK Praha) -2,10 (0).

C1: 1. Rohan (USK Praha) 97,96 (0), 2. Heger (Dukla Brandýs n/L) -1,23 (0), 3. Gebas (USK Praha) -2,23.

Ženy:

K1: 1. Vojtová 103,64 (2), 2. Kudějová (obě USK Praha)-0,24 (0), 3. A. Galušková (Sušice) -3,68 (2).

C1: 1. Fišerová 109,32 (4), 2. M. Satková (obě Dukla Brandýs n/L) -3,82 (0), 3. G. Satková (USK Praha) -4,21 (2).