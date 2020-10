Slavný žokej Váňa kritizuje milovaný dostih: »Velká pouťácká«!

Když se řekne Velká pardubická, všem se vybaví Josef Váňa (67). Legendárnímu žokeji se však vůbec nelíbí, že dotace nejslavnějšího českého dostihu letos poklesla téměř na polovinu!

Jubilejní 130. ročník nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy je na programu už zítra, bude to ale bez fanfár… Kvůli přísným koronavirovým opatřením se v rozlehlém pardubickém areálu poběží bez přítomnosti diváků, další ranou je pak razantní snížení dotací: z pěti na pouhé tři miliony korun.

Tak nízká odměna byla na Velké pardubické naposledy v minulém tisíciletí! To se vůbec nelíbí Josefu Váňovi, který si z východu Čech přivezl rekordních osm vítězství. „Já jsem byl v prezidiu Jockey Clubu proti snižování dotací, ale byl jsem přehlasován. Tak co nadělám?! Víc jsem pro to udělat nemohl než s tím nesouhlasit,“ zlobí se legenda.

„Vždyť je to Velká pardubická, to je přece pro každou stáj olympiáda! Já jsem už kdysi dávno bojoval za to, aby dotaci dali ještě výš, že potom sem bude jezdit konkurence ze zahraničí,“ bojí se Váňa o úpadek kdysi elitního dostihu.

Ostatně k »Velké pouťácké« ho přirovnávají i další. „Jen tři miliony korun? To už rozhodně není tak výrazný dostih, aby třeba Angličané v době koronakrize vůbec někam cestovali. Je z toho české mistrovství republiky,“ přisadil si šestinásobný trenérský šampion Čestmír Olehla.

Pardubická radnice přitom investuje desítky milionů do hokeje, fotbalistům pak chce vystavět nový stadion... „Ale toho, co jim dělá největší jméno, si neváží!“ mrzí Váňu