Dusno kolem favorita Velké. Ostrý útok ze stáje, která chce zatopit Váňovi

Kdo dal komu kopačky? Dvanáctiletý hnědák Hegnus (stáj Ševců) je podle odborníků i bookmakerů jedním z největších favoritů 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou . Právě on by měl zatopit našlapané Váňově ekipě. Kolem otázky, kdo bude v sedle, bylo nečekaně dusno. Verze žokeje Marka Stromského a trenéra Radka Holčáka se přitom diametrálně liší.

Bylo to jedno z největších překvapení startovní listiny 130. ročníku Velké pardubické, která se běží tuto neděli. Počítalo se s tím, že v sedle Hegnuse bude zkušený Marek Stromský. Tak jako před dvěma lety, kdy spolu v nejtěžším domácím dostihu doběhli na skvělém druhém místě. Nebo když v první letošní kvalifikaci společně prohnali obhájce Theophila. Všechno je jinak. Hegnuse pojede Lukáš Matuský, stájová jednička Holčáků. A Stromský bude na startu se Strettonem ze stáje Nýznerov.

„Že nám Hegnuse pojede někdo jiný, jsem se dozvěděl celkem na poslední chvíli, tak tři týdny zpátky,“ líčí svou verzi trenér Radek Holčák. „S Markem (Stromským) jsem byl domluvený, že pojede, ale vybral si jiného koně.“ Trenér říká, že se to ani nedozvěděl od Stromského, ale od Karla Zatloukala, majitele Strettona. „Něco jsem tušil, tak jsem mu zavolal, jestli ví, koho Marek pojede. Pan Zatloukal říkal, že si Marek vybral Strettona. Přiznávám, mrzelo mě to, protože týden před tím mi Marek řekl, že pojede Hegnuse. Je to jeho volba, jen mi to mohl chlapsky říct. Ale asi na to nemá koule.“

Žokej Stromský s tím nesouhlasí, říká přesný opak. „Tohle není pravda,“ ohradil se na přímou otázku ohledně volby koně. „Radek (Holčák) se mě ptal, jestli pojedu Strettona. Já mu řekl, Radku, jestli ty chceš mě, pojedu Hegnuse. Já pro něho byl rozhodnutý, byl jsem rád, protože už jsem s ním sžitý, byl jsem s ním jednou druhý, měl jsem s ním nějaký vztah. Pro mě byla volba jasná. O to víc mě mrzí, že to Radek hází na mě.“

Buď jak buď, matadora Hegnuse v neděli pojede slovenský žokej Lukáš Matuský. Ostřílený a zkušený borec, který má solidní jméno. Byť v minulosti platil ohledně Velké pardubické podobně jako Stromský za smolaře. Třikrát přišel o start na poslední chvíli kvůli zranění.

„Mám kvalitního jezdce, nemám problém,“ komentuje situaci Holčák. „Lukáš je v pohodě, jezdí pro nás dlouho, rozumíme si. Sám je natěšený, byl si Hegnuse vyzkoušet v práci a ví, na čem sedí. Jen kdyby se Marek (Stromský) rozhodl dřív, Lukáš si mohl vyzkoušet Hegnuse už v kvalifikaci. Beru to, jak to je, trénink jim stačí. Hegnus je suprový skokan, skvěle se v dostihu vodí, bezproblémový kůň.“

Porcelánový kůň ve formě

Hegnus je podle bookmakerů druhým favoritem po obhájci Theophilovi. V minulosti vyhrál Zlatou sponu tříletých (2011) a Cenu Labe (2015), v roce 2016 byl v premiéře ve Velké pardubické s Jiřím Kouskem na výborném pátém místě. O dva roky později už se Stromským doběhl druhý. Vloni ho musel trenér Holčák ze startovní listiny stáhnout, protože si při posledním běhání pochroumal mezikostní sval na kloubku nohy. Teď je podle trenéra znovu ve skvělé formě.

„Vypadá dobře, je v cajku,“ těší Holčáka. „Pokud mu bude zdraví držet a nikdo mu nespadne pod nohy, tak si věříme. Je v dobré formě, věk na něm není vidět, je pošetřený, výkonnost si drží. Měl jsem sice obavu, že ho už nikdy nedostanu do takové formy, v jaké byl před rokem, ale mám pocit, že je na tom znovu dobře. Má na to, aby míchal kartami vysoko.“

Sedět by mu měla i těžká a měkčí půda. I kvůli předchozím zdravotním potížím. „Problém s mezikostním svalem nebyl extra velký, ale kloubek ho trápí dlouhodobě,“ nezastírá Holčák. „Vazy a šlachy zlobí, flexibilita je s přibývajícím věkem horší. Se zdravím lavíruje celou kariéru, je trošku porcelánový, ale teď je v pořádku.“

Podle Holčáka má Hegnus dost zkušeností, aby se vypořádal i s tím, že v sezoně běžel jen jeden dostih. Hned první kvalifikaci na začátku července. „Je to matador a já ho umím doma nachystat i z voleje. Šlo nám o splnění podmínek kvalifikace, všechno ostatní jsme ořezali. Nechtěli jsme se vystavovat sebemenšímu riziku, aby se kloubek zbytečně nepřetěžoval. Forma ve stáji je výborná, jsme optimisté. Jdeme do boje! A nemáme stáhnuté půlky, chceme urvat co nejvíc.“

