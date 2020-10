Žokej Stromský: Mrzí mě, že mi vzali Hegnuse, ale Strettonovi věřím

Počítalo se s tím, že pojedete Hegnuse, proč to tak není?

„Letos jezdím pro stáj Nýznerov, ale pan Zatloukal (majitel stáje) mi dal možnost volby. Říkal, že chce, abych jezdil jeho koně, ale věděl, že ve Velké jsem jezdil Hegnuse. Nechal mi volnou ruku. Domluvili jsme se s Radkem (Holčákem), že to tak bude. Já sice skončil u pana Holčáka staršího, ale ještě den před tím jsme se s Radkem domlouvali, že Hegnuse pojedu. Pak mi nic neřekl a dozvěděl jsem se, že ho pojede Lukáš (Matuský). A Radek pak ještě někde psal, že já Hegnuse jezdit nechtěl, což není pravda.“

Proč jste skončil u Františka Holčáka?

„Důvodů bylo víc, ale moc se k tomu vyjadřovat nechci. Jsou to věci, které by měly zůstat mezi námi. Nějaké neshody tam byly, nejezdil jsem pro ně moc koní, ale nechci to vytahovat ven. Prostě jsem tam skončil. Beru i to, že Lukáš (Matuský) pro ně jezdí. Ale mrzí mě, že mi to Radek ani neřekl a ještě napíše, že já nechtěl Hegnuse jezdit.“

Vidíte, Radek Holčák říká pravý opak. Že vy jste si vybral Strettona a navíc se to ani nedozvěděl od vás, ale od pana Zatloukala.

„To se mi právě nelíbí. Pan Zatloukal mi říkal, že mu Radek nevolal pět let a najednou se ozval, jestli jezdím Strettona nebo Hegnuse. Ale to by se mělo řešit s žokejem. Radek si to pak otočil do své verze, což mě mrzí. Kdyby to udělal jako chlap a řekl: Marek skončil u táty a já mám Lukáše, tak to beru. Takhle se to nedělá, házet to na mě. Já Hegnuse chtěl jezdit, byl jsem rozhodnutý pro něho. Mrzí mě, že mi ho vzali, ale Stretton je taky hodně kvalitní kůň. Horší jsou nabourané mezilidské vztahy, to mě mrzí.“

Na druhou stranu, Stretton je o dva roky mladší, byl třetí a druhý, zatímco Hegnuse v posledních letech sráží zdravotní problémy. Nebylo by logické, že by jste si vybral Strettona?

„Ne, ne. Když se na to reálně podíváte, může se to tak chápat, ale já nejsem z těch, který by byl vyčuraný a díval se na to takhle. Já byl rád za Hegnuse, byl jsem s ní sžitý, byl jsem s ním už jednou druhý, měl jsem s ním nějaký vztah. Nelámal bych to, protože Strettona jsem do té doby nejezdil. Pro mě byla volba jasná. O to víc mě mrzí, že to Radek hází na mě.“

Může Hegnus ve dvanácti letech pomýšlet na vítězství?

„Myslím, že jo. Míval problém se zdravím, musí se s ním opatrně, ale Radek ví, co si může dovolit a Hegnus to zjara i ukázal v první kvalifikaci. Neměl práce za sebou tolik, na trávu jsme šli až sedmí a stejně málem Theophila porazil. Výkonnost a třída tam je. Radek to na podzim umí vyladit, určitě bude patřit k favoritům. Sedět mu bude i těžká půda. Půjde dobře, přeju mu štěstí.“

Faktem je, že na Strettona jste si myslel už před rokem...

„Ano, pamatuju si to jak dneska. Když se před rokem zranil Hegnus, volal jsem panu Zatloukalovi a byl jsem si stoprocentně jistý, že mi dá Strettona. Protože jeho druhý kůň Sztorm byl chvíli před tím zastavený v Polku a já jsem si nemyslel, že je zdravý. Dostal jsem Sztorma. Teď mám Strettona, je zase rok za námi, je to o štěstí. Musí se vše sejít a co má být, bude. Třeba mi to vůbec nesedne.“

V letošní sezoně jste s ním jel dvakrát, svezl jste se na něm i v roce 2017. Jaký je Stretton kůň?

„Pohodový, dobře skáče, dobře se vodí. Letos se mi zdá trošku línější, ale já věřím, že to je podzimní kůň a má Velkou už najetou. Zná to, je profík. Tak doufám, že nebude problém a forma bude.“

Stretton byl s anglickým žokejem Thomasem Garnerem třetí a druhý. Čeká se další posun, jste pod tlakem?

„Neberu to tak. Pod tlakem jsme všichni, nikdo do toho nejde v klidu. Anglán s ním byl třetí a druhý a když já budu hůř, tak to samozřejmě schytám a budou říkat, že Stromský na něho nepasuje. Na tyhle řeči nehledím, musel bych se z nich zbláznit. Musíme se s tím srovnat, je to naše práce. To je stejné, jako by si Čenda (Odložil) nějak bral, že najednou jede favorita a obhájce (Theophila místo zraněného Josefa Bartoše). Tohle se musí hodit za hlavu a bojovat. Jdeme do plného, pokusíme se vyhrát a nekoukat, co kdo říká.“

Na druhou stranu, sám jste před rokem po Velké říkal, že Garner neodjel Strettona dobře, protože se s ním v průběhu zbytečně tlačil na špici. Že mu tím chyběly síly v závěru. Nevrátí se vám to?

„Díval jsem se dodatečně na videa a jak jsem říkal, že ho honil nesmyslně, tak musím zpětně uznat, že to možná bylo potřeba. Možná tohle potřebuje. Stretton nemá takový konec, tak jsem to asi tehdy o Garnerovi řekl špatně. Budeme chytřejší po neděli. Jen se musíme rozhodnout, jakým stylem jet. Jestli jako Garner nebo jinak. Uvidíme.“

Čestmír Olehla, který Strettona trénoval do roku 2018, říkal, že je to klasický český fousek. Ultravytrvalec bez výraznějšího konce, platí to?

„Asi jo, ale on umí i v konci přidat. Když jsme ho minule s Hegnusem předjeli, ještě se chytil a zabral. Není to sice takový typ jako Tzigane du Berlais, který na trávu přijde sedmý a stejně pak ještě zabojuje o výhru. Ve finiši sice není TDI, aby tam hodil ještě sedmičku, ale bez konce není. Vždycky zapne a zabojuje.“

Jste tedy případně připraveni i udávat tempo?

„Je tam zkušené pole žokejů, všichni ví, že na Taxis se musí jet. Na tohle to rozjedeme a roztáhneme. Potom se každý bude chtít spíš schovat a záleží, jak to bude vypadat. Jak se skočí Taxis, tak se pak můžete během sekundy rozhodnout jakkoliv, přestože to naplánované můžete mít jak chcete. Je to těžké, uvidíme podle vývoje.“

Kdo podle vás patří k favoritům?

„O Hegnusovi jsem mluvil, pak určitě koně pana Váni, dělá to super. Theophilos obhajuje, Sottovento je perfektně nachystaný. Honza Kratochvíl má na koně čuch, umí si vybrat a zvolil jeho. Pak tam je No Time To Lose, vítěz z roku 2017, má pršet, půda bude měkčí, to mu sedí. Mazhilis teď sice nemá takové výsledky, ale ovládl Gran Premio, musí se s ním počítat. Pak tam bude Pavel Tůma s Tziganem. Ten sice taky zatím moc neukázal, ale umí. Pavel je kouzelník, umí koně připravit. Vandual šel posledně perfektně a když jsem viděl tréninky, jak s ním trenér Štangel plave v tréninkovém bazénu... Krásný kůň, může překvapit. Na startu je osmnáct koní, možná tak pět slabších, ale jinak mají šanci všichni.“

Jaké to podle vás bude bez diváků?

„Smutné. Velká je svátek, na diváky a atmosféru se každý těší. Ale zvykli si fotbalisté, musíme i my. Koně to podle mého až tak neberou, jdou si udělat svoji práci. Když mají utíkat, utíkají. Spíš to je otázka pro nás. Bude to prostě smutnější.“

MAREK STROMSKÝ VE VELKÉ PARDUBICKÉ:

2020 Stretton ?

2019 Sztorm 10. místo

2018 Hegnus 2. místo

2017 Charme Look nedokončili, žokej koně zadržel

2016 Nikas pád za Velkým taxisem

2015 Nikas diskvalifikace z 1. místa za dopingový nález koně

2014 Zarif 6. místo

2012 Argentan nedokončili, žokej koně zadržel

2011 Amant Gris 8. místo

2010 Amant Gris 2. místo

2009 Shirley pád na Velkém vodním příkopu

2008 Amant Gris diskvalifikace z 1. místa pro nedodržení kurzu

2007 Cieszymir pád na Velkém taxisu

2005 Odyseusz pád za Anglickým skokem

2004 Bargiel pád na Francouzském skoku

2003 Bargiel 6. místo

2002 Barbaresco 8. místo

2000 Niccolin 6. místo