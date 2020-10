Sport se bouří proti Prymulovi: Nedává to smysl! Chystá se protiútok

Pardubice vstoupily do extraligy váhavě, nanicovatě a až na odpracovanou výjimku s Plzní jejich vystupování budí velké rozpaky • ČTK / Peřina Luděk

Sport v Česku se minimálně na čtrnáct dní ocitl ve svěrací kazajce. Zákaz profesionálních i amatérských soutěží jdoucí ruku v ruce s kompletním uzavřením vnitřních tréninkových prostor vyvolal v prostředí neobvykle silnou bouři nevole. Hnutí přechází do ofenzivy. Obzvlášť po vysvětlení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, proč z restrikcí nevyčlenil masivně testující FORTUNA:LIGU. „Nechtěli jsme žádné výjimky,“ argumentoval. Fotbal hodlá příští týden vyvolat diskusi vedoucí ke změně. Miroslav Jansta, šéf České unie sportu, mezitím adresoval dopis premiérovi Andreji Babišovi.

Na čtrnáct dní šlus. Zámek na vrata. Nesmíte hrát soutěže, nesmíte trénovat ve vnitřních prostorách stadionů, v tělocvičnách… Profesionálové ani amatéři. Všechno v jednom pytli. Proč? „Přistoupili jsme k tomu prostě plošně, nechtěli jsme žádné výjimky,“ poněkud svěrázně vysvětlil Roman Prymula.

Jenže pro sportovní obec je to nedostačující a zcela nepřijatelné vysvětlení. Zejména pro fotbal. Nejvyšší soutěž se dosud hrála v přísných hygienicko-epidemických mantinelech vysoce přesahující vládní nařízení. Kluby se musely zcela bezvýhradně řídit protokolem, který vypracovala Ligová fotbalová asociace. Před každým kolem FORTUNA:LIGY probíhalo plošné testování všech zainteresovaných. Týdně to dělalo přes sedm set testů. Jen proto, aby soutěž se odehrávala v bezpečném prostředí a nebyl ohrožený její hladký průběh.

Přesto se nyní musí zastavit. Minimálně na čtrnáct dní.

„Přijde mi, že to opatření z pohledu FORTUNA:LIGA zcela postrádá smysl,“ zlobí se Dušan Svoboda, šéf LFA. „Testujeme celé týmy před každým kolem a procento záchytu máme v nízkých jednotkách procent. Není to dvacet pět procent jako v ostatní populaci. Takže podle mě se i z tohoto důvodu nejedná v případě uzavření ligy o epidemiologické opatření. To opatření má nějakou jinou symboliku a já bohužel nevím jakou.“

Svoboda upozorňuje i na to, že verdikt ministra zdravotnictví může mít silné demotivační důsledky. „On tím vlastně říká, že je jedno, jestli se snažíte chránit sebe i druhé, nebo to neděláte. A to je velmi špatný vzkaz nejen pro sport, ale pro celou společnost,“ myslí si Svoboda.

Jeho nesouhlasný postoj postupně kopírují i další kluby. Jako první se ozvala Sparta, během včerejšího dne i další silné značky. „Zastavení soutěže je pro nás naprosto nepochopitelné a zároveň znamená velký problém z ekonomického i sportovního hlediska,“ řekl Adolf Šádek, generální ředitel Plzně. V podobném duchu se vyjadřuje i Baník, Olomouc, či Bohemians.

„Vím, že se teď ozývá prvoligový fotbal s tím, že se pravidelně testují, tak proč nemohou hrát. Důvod je takový, že jsme k tomu přistoupili plošně,“ zopakoval ministr zdravotnictví. „Protože jinak by se ozvali i jiní a chtěli by také výjimky. Tvrdili by, že i jejich sporty nejsou rizikové. To jsme nechtěli dopustit.“

Sport se ale nevzdává, hodlá přejít do ofenzivy a pokusit se devastující opatření zmírnit. Svoboda chce příští týden vyvolat diskusi s ministerstvem zdravotnictví a přednést argumenty, aby se fotbalová liga mohla hrát v plánovaných termínech. Případně učinit další zpřísnění protokolu na základě požadavků MZ. „Chtěl bych slyšet, že když splníme toto a toto, tak se soutěž může hrát. A pak to už bude na nás, zda jsme ochotní hrát i za takto nastavených podmínek hrát. To mi přijde fér,“ praví Svoboda.

Prymula se sice dušuje, že profesionální sport odemkne od pondělí za čtrnáct dní. Jenže zkušenosti z minulosti napovídají, že tomu tak být nemusí. Situace se mění pomalu každý den. Jistotu sportu nikdo nedá. Ostatně diváci se dle předchozího slibu ministra zdravotnictví měli vrátit na stadiony právě příští týden… „Ministr Prymula plánuje omezení fanoušků minimálně do dubna,“ ohlásil šokující predikci Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie skrze podcast Slávistických novin.

Nebouří se jen fotbal. Masivní starosti řeší hokej. Bez přehánění, kluby bojují o přežití. „Před pár dny jsme řešili situaci, zda hrát bez diváků, což nakonec kluby i přesto, že pro většinu z nich to znamená po ekonomické stránce boj o přežití, odsouhlasily. Nově vydaná opatření jsou pro nás a pro celý hokej ranou do vazu. Zakazují nám nejen hrát, ale i trénovat. Podle mého názoru je to pro profesionální sport likvidační,“ nebere si servítky Dušan Salfický, sportovní ředitel Dynama Pardubice.

Za ostatní se do boje pustil i Miroslav Jansta. Předseda České unie sportu včera adresoval dopis premiérovi Andreji Babišovi a předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi, jenž sportovní hnutí zastupuje v diskusi s vládními představiteli. Co v něm požaduje? Aby profesionálové mohli trénovat a pro přípravu využívat vnitřní prostory.

„Naším hlavním cílem je umožnit, aby profesionální sportovci a reprezentanti mohli trénovat. Tato skupina přece nemůže být zcela odtržena od pohybu na několik týdnů a pak najednou začít soutěžit. Musí se rovněž připravovat ve vnitřních sportovištích. Řada individuálních sportovců se připravuje na mezinárodní turnaje, závody, na některé čekají olympijské kvalifikace. Nařízení může zásadně ovlivnit jejich konkurenceschopnost a výkonnost,“ hromuje Jansta.