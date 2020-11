Do UFC vstoupil jako kometa. A nejslavnější organizaci MMA David Dvořák okamžitě ohromil. Nejen suverénními výkony, ale také přezdívkou »HROBAŘ«, jež zaujala americké fanoušky. „Taťka přišel, že by potřeboval pomoct s kopáním hrobů, tak jsem šel a neřešil to,“ vyprávěl Blesku, jak přišel k neobvyklému zaměstnání.

Ohánět se lopatou a jezdit s hlínou a trakařem mu nikdy nevadilo. Sentimentem netrpí. Že kope jámu, z níž už není úniku, neřešil. „Beru to jako přirozenou součást života, všechny nás smrt čeká. Jedná se o úplně normální manuální práci, která se neliší od stavby a podobně,“ má jasno chlap se železnou kondicí.

Proti zápasení v kleci je vykopání hrobu prkotina. „Fyzicky náročné to moc není, prostě klasické kopání. Občas je to těžké v zimě, kdy je třeba -20 °C a země je tvrdá. Pak to trvá déle. Záleží na spoustě věcí. Na substrátu, venkovním počasí, ale za den se to dá v pohodě udělat,“ pousmál se rodák z Hořic.

A protože dostal od kamaráda neodolatelnou nabídku, pořídil si i vlastní místo posledního odpočinku. „Je to hrobka a vedle kopaný hrob. Známý jej prodával, dal mi ho za mnohem lepší cenu. Renovujeme ho a dáváme dohromady, i když se ještě spousta věci musí doladit,“ vyprávěl a dodal: „Pro mě to byla malá investice, ale nepředpokládám, že bych ji využil já. Jde o uložené peníze, které se neztratí. Když jej prodám, skoro vždy na něm vydělám.“

Nechat si ji není jeho záměrem. „Určitě ne, máme rodinnou hrobku. Kdybych měl být pochovaný, tak spíš tam. (smích) To však snad bude až za hodně dlouho,“ dodal válečník.

