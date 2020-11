Hořká rozlučka pro Silvu. Je starý, neměl by zápasit, řekl šéf UFC

Leandro Silva buší do Poláka Roberta Bryczeka na Oktagonu 15 • Michal Beránek (Sport)

Legendární Anderson Silva v posledním zápase v UFC prohrál. Pětačtyřicetiletý bojovník se v hlavním zápase turnaje UFC Fight Night 181 v Las Vegas dostal do čtvrtého kola, pak jej však Uriah Hall knockoutoval. „Užil jsem si svou chvíli. Dnes je to naposledy, jsem moc rád, že jsem tady mohl být a ještě naposledy připravit fanouškům show,“ řekl Brazilec po souboji. Organizaci tak opouští po pětadvaceti soubojích.

Poslední představení. Nadobro. Uriah Hall vyprovodil legendu knockoutem ve třetím kole. Anderson Silva sice po souboji dával najevo, že by ještě bojovat chtěl. „Musím dojít domů, promluvit si o tom s týmem a uvidíme. Je těžké říct, že je konec. Protože MMA je můj vzduch, je to něco, co dělám celý život. Mám plno skvělých vzpomínek,“ prohlásil po bitvě emotivní Brazilec.

Dana White ale utnul jakékoliv debaty. „Byli jsme domluvení. Když podepisoval smlouvu, řekli jsme si, že tohle je jeho poslední zápas. Vždycky jsme se k Andersonu Silvovi chovali s respektem, a kdybyste věděli, kolik dostává peněz, nas*ali byste si do kalhot,“ nebral si prezident UFC servítky.

V UFC se tak Silva objevil naposledy. Nasbíral v ní šestnáct vítězství v řadě, pak se ale karta obrátila. Z posledních devíti bitev vyhrál jedinou. Je neuvěřitelné, že ve svém věku vůbec dokázal držet s elitou krok, k výhře už ale vždy něco chybělo. „Je legendou organizace a nechci na něho házet špínu, ale je mu skoro 46 let, a pokud se nesnažíte zachránit si život, nebo bránit rodinu, neměli byste v takovém věku zápasit. Tečka,“ dodal na tiskové konferenci White.

Pochopení našel Silva u zápasníků. „ Bylo smutné to dnes vidět, ale já říkám: Pokračuj! Opravdoví válečníci nikdy neztrácejí ten oheň, tak proč jej z těla vyhánět? Najdi si správnou organizaci a dělej, co miluješ! Navždy!“ podpořil bývalého šampiona Conor McGregor.

Na galavečeru se představil také Kevin Holland, který se měl původně utkat s Machmudem Muradovem. Uzbek měl ale pozitivní test na koronavirus, a tak jej nahradil Charlie Ontiveros. S krátkým časem na přípravu ale nepředstavoval pro krajana přílišnou hrozbu. Holland zvítězil po necelých třech minutách a připsal si bonus za výkon večera.

