Je považován za progresivního s nálepkou »pan arogantní«. Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán (42) chce ukázat vlídnou tvář, víc ho ovšem zajímají úspěchy.

Druhým místem na turnaji Karjala začal v nároďáku dobře a získal kladné body alespoň u části hokejové veřejnosti. I tak se ale lidem příliš nelíbilo a nelíbí arogantní chování, kterým se pro ně Pešán navenek prezentuje. „Často jim nevoní v jejich očích nezasloužený post v mé osobě. Ve velmi útlém věku jsem dostal výraznou funkci a ostatní v tom hned vidí hromadu peněz i nezaslouženou slávu. Jenže realita je kolikrát úplně jinde,“ vysvětluje kouč nároďáku.

„Já se chovám tak, jak to cítím. Nedokážu hodnotit, zda jsem arogantní, ale mám také lidskou tvář. Bohužel zatím jsem neměl moc šancí ukázat, že může být i přátelská a sympatická. Jsem vnímán jako kouč a arogance je součástí mé role a divadla, které musím při řízení týmu hrát,“ pokračuje mladý trenér upřímně.

„Není mým záměrem být arogantní, abych hráče ochránil. Ale ke spoustě nepříjemných věcí se stavím jako první, protože jsem za tým zodpovědný. Chci, aby kluci hlavně hráli a vítězili. Věci okolo si kolikrát beru na sebe, aby měli klid na svůj výkon.“

Že vám tento přístup něco, nebo spíš někoho připomíná? Ano, nabízí se slavný fotbalový kouč José Mourinho. „José… to říkám, jako by byl můj kámoš. (směje se) I on chce nechat hráče v klidu, aby se soustředili na fotbal. Z mé pozice se nejedná o cílenou věc, ale cítím to podobně, a proto se tak chovám,“ srovnává.

„Lidé, kteří mě takového poznají a pak zjistí, jaký jsem, mění postupně názor. Snad časem dostanu šanci ukázat, že nejsem tak arogantní, jak si všichni myslí. Toužím jen na střídačce vyhrát zápas a udělám pro to všechno. A jestli tak budu mít nálepku arogantního kouče, který vítězí, beru to.“

Pravda, pokud bude kouč příštích hokejových mistrů světa arogantní, nikomu to nakonec ani vadit nebude.