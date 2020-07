Premier League | PolotoVAR v Anglii! 3 chyby, trenéři zuřili: Každý na světě viděl penaltu | iSport.cz

„Spurs“ se dožadovali penalty poté, co útočník Bournemouthu Joshua King v páté minutě strčil v malém vápně do kapitána Tottenhamu Harryho Kanea, který spadl. Videorozhodčí Michael Oliver však nedal sudímu Paulu Tierneyovi pokyn ke zhlédnutí opakovaných záběrů.

Londýnský celek má s Oliverem špatné zkušenosti. Minulý týden mu ve stejné roli v ligovém utkání se Sheffieldem United neuznal Kaneův vyrovnávací gól na 1:1 kvůli sporné ruce Lucase Moury, která akci předcházela. Tottenham prohrál 1:3. Oliver bude v pozici videorozhodčího i v nedělním londýnském derby mezi Tottenhamem a Arsenalem.

„V utkání s Bournemouthem nastal nejdůležitější moment. Víte kdy a víte kdo. Nechci k tomu nic dalšího říkat, protože každý to ví. Byl to ten samý videorozhodčí jako s Sheffieldem,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sport trenér Tottenhamu José Mourinho.

„Každý na světě ví, že to byla penalta. Stejně jako proti Sheffieldu nebyl mužem zápasu některý z hráčů. Proti Sheffieldu jsem mohl vinit sebe a hráče, ale po utkání s Bournemouthem to nemůžu udělat,“ uvedl sedmapadesátiletý Portugalec. „Mocní lidé nejsou rádi kritizovaní,“ dodal Mourinho v rozhovoru pro BBC.

Manchester United kopal penaltu po souboji Bruna Fernandese s domácím obráncem Ezrim Konsou. Ze zpomalených záběrů je však vidět, že Fernandes při otočce šlápl na Konsovo lýtko. Portugalský záložník následně z pokutového kopu poslal svůj tým do vedení.

Podle kouče birminghamského celku Deana Smithe šlo o skandální rozhodnutí. „Chápu, že (sudí) Jon Moss to špatně vyhodnotil, ale nechápu, na co se VAR díval. Mají to na monitoru, mohou se na něj podívat, ale vypadá to, že je to netrápí. Fernandes se snažil otočit, nejprve se dotkl míče a podruhé zasáhl Konsovu holeň,“ řekl Smith pro BBC.

Trenér „Rudých ďáblů“ Ole Gunnar Solskjaer se svým protějškem nesouhlasil. „Podle mě je to penalta. Konsa vystrčil nohu, Bruno udělal fantastickou Maradonovu piruetu a přistál na Konsovi,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý Nor.

Podle experta BBC Diona Dublina, který hrál v minulosti za oba kluby, o pokutový kop nešlo. „Každý, kdo někdy hrál, ví, o co se Fernandes pokoušel. Udělal otočku a nepovedla se mu. Špunty kopaček se zavrtal do Konsova lýtka. Změnilo to utkání. VAR je od toho, aby rozhodčího upozornil na chybu, ale myslel si, že ji neudělal. To možná Villu stálo miliony,“ konstatoval Dublin.

Souhlasil s ním i další odborník BBC a někdejší záložník Evertonu Tim Cahill. „Je to velká chyba, Aston Villy je mi líto. Rozhodnutí šlo proti nim. VAR se do toho musí vložit a musí chránit i hráče,“ uvedl bývalý australský reprezentant.

Penaltu kopal i Southampton poté, co jeho záložník James Ward-Prowse narazil ve vápně do Andrého Gomese. Kapitán „Svatých“ však střelou do břevna skóre neotevřel. „Výkon rozhodčích byl stejný jako výkon mého týmu, tedy ne moc dobrý,“ prohlásil kouč Evertonu Carlo Ancelotti.

Podle Cahilla by se v centrále VAR měli na rozhodnutích podílet také bývalí hráči. „Podle mě by opravdu pomohli, hlavně při pochopení pohybů. Když hráč spadne, aby získal penaltu, cítíte to. Potřebujete radu bývalého hráče, aby bylo jasno, co ten daný hráč dělá. Videorozhodčí jsou od toho, aby činili důležitá rozhodnutí, ale neumějí to. Je to velké zklamání,“ řekl Cahill.