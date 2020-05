POLEMIKA: Určuje Pešánova nabídka Říhovi nový směr, nebo je laciná? | iSport.cz

Pavel Ryšavý

ANO, ukazuje to cestu

Možná si při tom nápadu klepete na čelo. Na co taková komedie? Proč tahat Miloše Říhu zpátky na turnaj, který se hraje v srpnu a nic neřeší? Navíc do něj půjdou hráči, kteří několik měsíců neodehráli zápas. Tým aby vybírala spíš kartářka než trenér. A kdo ví, jestli do haly pustí fanoušky. Bude to jen bezvýznamná čárka, pár pouťáků na rozehřátí. Všechno sedí. Jenže přece Pešánovo gesto vnímám jako důležitý krok. Tady vůbec nejde o to, aby Říha hokejové hry v Brně vyhrál, vyprášil Rusy, zmrazil Finy a znemožnil Švédy. Pešánův nápad beru hlavně jako dost podstatný symbol, že by se mohly měnit pořádky. V hokejovém prostředí totiž asi sotva najdete dva lidi s rozdílným přístupem k práci a pohledem na hokej než Pešána a Říhu. Akci s návratem starého barda na lavičku beru tak, že Pešán chce ukázat, že velká ega mají jít v českém hokeji stranou a on půjde příkladem.

Schválně, kolikrát jste slyšeli a četli, jak trenérské mozky v Česku musí spolupracovat? Zkoušet spolu nalézt další cesty? Máte pocit, že se tak opravdu děje? Určitě to nebude tak, že by nový reprezentační kouč chtěl s tím bývalým probírat každý týden svoje reporty. Ale tímhle nápadem mu vzdává úctu: „OK, třeba nesouhlasím s