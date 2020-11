Na rok 2020 nejspíš moc lidí s láskou vzpomínat nebude. Pokud se ovšem nejmenují Kateřina Minařík Kudějová (30). Česká kajakářka letos vybojovala titul mistryně Evropy, zajistila si účast na olympiádě v Tokiu, stala se inženýrkou a taky se vdala. Na její duši to zafungovalo jako balzám. Není to totiž tak dávno, kdy ji do skoku rozhodně nebylo. Naopak.

Problémy začaly po zpackané olympiádě v Riu před čtyřmi lety. „Desáté místo mi hrozně ublížilo. Psychicky mě to na rok úplně sesekalo,“ vrátila se do složité doby rodačka z Prahy. „Za normálních okolností bych se z toho asi dostala, jenomže mi pak umřela babička i děda, to samé se stalo manželovi Tomášovi,“ posteskla si.

Sled tragických událostí ji semlel. Bojovala, pomalu se drápala zpátky do normálu, když před dvěma lety přišla zpráva, po níž jí polil studený pot. „Když vám doktoři řeknou, že máte v těle rakovinotvorné buňky a musíte na operaci... Holčičí problémy. Já v té době nevěděla, že to má skoro každá druhá holka,“ prozradila.

Naštěstí všechno se v dobré obrátilo. „Nebylo mi dobře, ale teď už je to v pořádku. Musím sice chodit na testy, aby se to nevrátilo, ale vypadá to, že je všechno v pohodě a mám z toho radost,“ těší ji. Se svými osobními strastmi se nepochlubila ani psycholožce, za níž dochází ryze kvůli sportu. „Dozvěděla se to až z novin. Musela jsem jí vysvětlit, že za ní nechodím kvůli osobnímu životu,“ pousmála se královna peřejí.

