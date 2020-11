Nové naděje české atletiky: Iron Lada, hvězda s dredy i nigerijská krev

Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová nebo Nikola Ogrodníková. To jsou velká jména české atletiky, která určitě znáte. A která mají ve sbírce řadu úspěchů. Ale kdo přijde po nich? Pojďme se společně podívat na novou generaci českých atletek, jež by mohly zazářit v následujících letech.

LADA VONDROVÁ

Disciplína: běh na 400 metrů a na 400 metrů překážek

Klub: USK Praha

Věk: 21

Jednadvacetiletá Lada Vondrová rovněž patří do nové generace českých atletek. Specializuje se na běh na 400 metrů a 400 metrů překážek. V únoru se na domácím šampionátu v Ostravě postarala o nevšední kousek. Brala dvě zlata na 400 a 200 metrů, oba závody přitom od sebe dělilo půl hodiny. Nešlo přitom o náhodu, Lada je totiž schopná za den absolvovat i čtyři starty. Před rokem už získala stříbro na evropském šampionátu do 23 let. Zajímavostí je, že atletickým disciplínám se věnuje až od svých šestnácti, do té doby hrála fotbal.