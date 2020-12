Režíroval vzpouru, jež ale tak trošku ztroskotala ještě dřív, než vůbec začala. Sen světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče (33) o vlastní hráčské asociaci (PTPA), v níž figuruje s Pospisilem, Querreym a Isnerem, se proto rozplývá. A tak Srb sklopil uši a znovu zaťukal na ATP. Jenže...

Tam už má dveře do hráčské rady zabouchnuté. Člen jiné asociace do ní totiž nesmí. Podle Djokoviče si to ATP odsouhlasila »přes noc« a jen proto, aby mu v návratu zabránila. „Což je ale absolutní nesmysl,“ řekl člen hráčské rady Mezinárodní tenisové asociace a někdejší manžel české tenistky Ivety Benešové Jürgen Melzer.

„Tyto stanovy byly odsouhlaseny v roce 2006. A je to také logické. Jestliže máte dvě sdružení, těžko můžete figurovat v obou z nich. To dá rozum,“ doplnil. „Udivuje mě, že je Djokovič překvapený. A ještě víc, jestli si opravdu myslí, že se něco schvalovalo narychlo přes noc,“ uzavřel Rakušan.