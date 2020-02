Bojovnice, obchodnice a to nejlepší přijde! Tenis se loučí se Šarapovovou | iSport.cz

Maria Šarapovová bojovala o postup do dalšího kola • Profimedia.cz

Na začátku roku to ještě zkusila, jenže v Brisbane i na Australian Open prohrála v prvním kole a dál už to Maria Šarapovová zkoušet nechtěla. Konec kariéry ve 32 letech překvapil tenisový svět. Hvězdy i šéfové „bílého sportu“ vedle skvělých výsledků oceňují i její zápal a vůli vrátit se po komplikacích. A připomínají i to, jak dokázal propojit tenis se světem byznysu.

„Teď jsem se to dozvěděl a zaslouží si velký aplaus,“ prohlásil Novak Djokovič přímo na kurtu v Dubaji a diváci mu dali zapravdu. „Opravdu si ho zaslouží, je to velká bojovnice, strašně oddaná našemu sportu. Její vůle překonat všechny překážky hlavně v posledních pěti šesti letech je opravdová inspirace, má duši šampionky. Mrzí mě, že musela skončit kvůli zranění, ale měla fantastickou kariéru a může na sebe být hrdá,“ prohlásil vládce žebříčku ATP.

Ruska byla ikonou ženského tenisu posledních 15 let bez ohledu na to, jestli hrála. Poslední třetinu její kariéry brzdila zranění i distanc kvůli pozitivnímu dopingovému testu na meldonium. Celkem získala 36 titulů, z toho pět grandslamových. Poprvé triumfovala na Wimbledonu už jako 17letá v roce 2004. O sedm let později ji tam v boji o titul porazila Petra Kvitová:

„Bylo mi potěšením moct s ní být na okruhu. Mezi námi to vždycky byly ohromné bitvy, kdykoli jsme proti sobě nastoupily. Byl fajn být s ní na kurtu, já jsem k ní vždycky chovala velký respekt. Byla úžasná tenistka, nikdy nic nevzdala. I když se jí nedařilo, nepřestávala věřit své hře, nepřestávala být agresivní a věřit svým shotům, které já skutečně obdivuju,“ svěřila se česká lvice

„Já dobře vím, jak těžké je vracet se zpátky k tenisu. A ona zažila hodně zranění. Samozřejmě, asi chtěla dosáhnout víc, než se jí ve skutečnosti podařilo. A než jí tělo dovolilo dosáhnout. Každopádně vyhrála pět grandslamů, je to velká šampionka. A mimo kurty taky velká byznysmenka. V životě dosáhla hodně a pořád toho má ještě hodně před sebou,“ přeje své soupeřce Petra Kvitová.

„V sedmnácti? To je neuvěřitelné,“ nechal se na tiskovce v Dubaji opravit Stefanos Tsitsipas. „Sledoval jsem ji, když jsem byl malý. Měla fakt skvělou kariéru, hodně lidí jí to závidí. Samozřejmě byla za Serenou, to je další skvělý sportovec, ale po ní byla asi nejlepší – hodně velkých vítězství a úspěchů. Našemu sportu hodně dala,“ uznal Řek.

Hodně štěstí přejí i nehrající legendy tenisu. „Od chvíle, kdy v sedmnácti získala svůj první titul na Wimbledonu, byla to velká šampionka. Pětinásobná grandslamová vítězka, světová jednička… A její obchodní úspěch je stejně působivý jako ten tenisový. Mario, to nejlepší teprve přijde!“ napsala na Twitteru Billie Jean Kingová.

Ke gratulaci se přidala i Martina Navrátilová: „Přivedla spoustu fanoušků ke sportu, který milujeme. Užij si svůj život po tenise, nenazývala bych to důchodem.“

Tenis v Šarapovová přichází nejen o úspěšnou hráčku, ale také o jednu z hlavních marketingových tváří. Ruska na sponzorských smlouvách inkasovala desítky milionů dolarů. Dostávala se i do kontroverzí, třeba když ji zakázali hrát pod jménem Sugarpova odkazující na značku cukrovinek. Propojení tenisu s byznysem ale oceňuje i vedení WTA.

„Gratuluji Marii k její vynikající kariéře v tenisu. 36 titulů na okruhu odráží její velkou vášeň pro sport a milionům svých fanoušků na celém světě bude hodně chybět. Ale vím, že pro Marii to bude nový začátek, protože se zaměřuje na své obchodní aktivity, charitu a další zájmy. Těším se, až budu sledovat její úspěchy v dalších letech,“ napsal šéf ženského okruhu Steve Simon.