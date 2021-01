Na konci minulé sezony to byly okamžiky hrůzy, když pilot formule 1 Romain Grosjean (34) během GP Bahrajnu havaroval a jeho stroj se vznítil. Jen díky moderním bezpečnostním systémům a skvělé vlastní reakci vylezl živý. A popálený.

„Každému z nás zatrnul dech. Tohle bylo šílené,“ přiznal na Twitteru bývalý závodník Damon Hill. „Plameny. Okamžitě mi vylétlo srdce do krku. Snad je Romain v pořádku,“ napsal Giedo van der Garde. „Je to nejšťastnější člověk. Nejodvážnější muž. Jsem šťastný, že je v pořádku,“ doplnil později. Víc netřeba dodávat.

Měsíc a půl po osudovém karambolu, po kterém už stihl ukončit aktivní kariéru, Grosjean ukázal, jak na tom je. Na Instagramu zveřejnil fotku rukou, jež byly nejvíce zasaženy. Obrázek je to ale jen pro otrlé, jak sám Francouz přiznal. „Moje ruce jsou zpět,“ napsal do příspěvku se dvěma snímky. „Ještě to není hezké, tak neposunujte doprava, pokud se na to necítíte.“

I za takové ruce ale může být nakonec rád. Následky brutální havárie mohly být mnohem ošklivější a fatálnější…