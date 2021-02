Po teplickém mecheche s kmotry to vypadalo, že Milan Hnilička (47, za ANO) skončí nejen jako poslanec, ale i coby šéf Národní sportovní agentury. Ta rozhoduje o miliardách pro sportovní svazy. Jenže zastání nakonec našel někdejší brankář u premiéra Andreje Babiše (66, ANO), který prý nechce agenturu destabilizovat. Jenže někteří členové vlády tak smířliví nejsou. Jaké jsou názory jednotlivých ministrů?

Jana Maláčová (39, ČSSD) ministryně práce a sociálních věcí PRO ODVOLÁNÍ: „Myslím si, že sám pan Hnilička jako někdejší skvělý sportovec zná význam pravidel hry a nutnost jejich dodržování. Bylo by jistě lepší, pokud by se zachoval sportovně a funkci sám opustil. Pokud premiér navrhne jeho odvolání, budu hlasovat pro.“ Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová • Foto reprofoto Facebook

Tomáš Petříček (39, ČSSD) ministr zahraničních věcí PRO ODVOLÁNÍ: „Chápu, že se pan Hnilička zbavil funkce, do které může být za půl roku znovu zvolen. Za teplickou párty by měl ale především vyvodit osobní odpovědnost jako člověk v čele NSA, kam ho jmenovala vláda. Vláda je garantem všech nepříjemných nařízení a omezení, kterými se veřejnost má řídit. Proto bychom měli jít příkladem a platí to i pro lidi, které vláda do různých pozic jmenovala. Je to ale nominace hnutí ANO, to by se k tomu mělo postavit a vyřešit si to.“ Ministr zahraničí Tomáš Petříček • Foto Reprofoto ČT

Robert Plaga (42, za ANO) ministr školství PRO ODVOLÁNÍ: „Myslím si, že to bylo od Milana Hniličky velmi nešťastné. A to jsem ještě mírný. Je třeba si uvědomit, že on je tím, kdo reprezentuje sport v České republice. Navíc opatření ve sportu jsou poměrně tvrdá. Tím, že porušil epidemiologická opatření, nevyslal dobrý signál mladým sportovcům a celé společnosti. Myslím si, že to je velký problém. Nejsem to ale já, kdo odvolává, je to premiér. Ale pokud se ptáte mě, tak ano.“ Ministr školství Robert Plaga • Foto Blesk:Foto : Czech News Center / Rusin

Alena Schillerová (56, za ANO) vicepremiérka, ministryně financí PRO ODVOLÁNÍ: „Pravidla jsou tu od toho, aby se dodržovala. A jedině disciplína a ohleduplnost při jejich dodržování nám pomohou zvládnout tuto pandemii. A proto my jako vrcholoví političtí představitelé musíme jít příkladem. Není možné kázat vodu a pít víno. Upřímně si proto myslím, že vyvození osobní odpovědnosti je jediná správná cesta.“ Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová • Foto Blesk:Daniel Cernovsky

Lubomír Zaorálek (64, ČSSD) ministr kultury PRO ODVOLÁNÍ: „Hlasoval bych pro odvolání.“ Ministr kultury Lubomír Zaorálek • Foto Blesk:Jakub Poláček

Marie Benešová (72, za ANO) ministryně spravedlnosti NEVÍ: „Vzhledem k tomu, že podobné hlasování není na stole, zatím jsem o něm nepřemýšlela. Určitě bych se před tím, než bych se rozhodla, ráda seznámila se všemi argumenty.“ Ministryně spravedlnosti Marie Benešová • Foto Úřad vlády

Karel Havlíček (51, za ANO) vicepremiér, ministr dopravy, průmyslu a obchodu PROTI ODVOLÁNÍ: „Pan Hnilička udělal velkou chybu, blbost, která nezná mezí. To ale neznamená, že jej kvůli tomu musíme zlikvidovat. Znám jej dobře, není to papaláš. Slušní lidé a srdcaři by měli dostat druhou šanci. Proto bych nehlasoval pro jeho odvolání.“ Ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček • Foto Blesk:Martin Pekárek

Klára Dostálová (49, za ANO) ministryně pro místní rozvoj PROTI ODVOLÁNÍ: „Já beru předsedu sportovní agentury jako odbornou funkci. Politickou zodpovědnost za svoji chybu již pan Hnilička přijal odstoupením ze Sněmovny.“ Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) • Foto Blesk:Jakub Poláček

Lubomír Metnar (53, za ANO) ministr obrany PROTI ODVOLÁNÍ: „Pan Hnilička udělal chybu a dobře to ví. V řídících sportovních funkcích ale odvádí dobrou práci a má podporu řady svazů. Nebyl bych pro jeho odvolání, zaslouží si druhou šanci.“ Ministr obrany Lubomír Metnar • Foto Blesk: Jakub Poláček