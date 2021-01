Hnilička chce očkovat 6000 reprezentantů. Rozpoutal bouři: Žádné předbíhání

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička požádal premiéra Andreje Babiše o zařazení českých reprezentantů do vládní strategie očkování proti koronaviru. Na twitteru uvedl, že má jít o 6000 osob. Zároveň ujistil, že respektuje priority rizikových skupin. Očkování by ulehčilo reprezentaci na mezinárodních soutěžích nejen sportovcům, kteří se připravují na olympijské hry v Tokiu. Svůj nápad ale musel hned obhajovat na sociálních sítích.

S požadavkem na co nejrychlejší vakcinaci sportovců a dalších členů olympijské výpravy, až to bude v následujících měsících možné, přišel dříve Český olympijský výbor. V pondělí na to reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Já o tomto požadavku vím, zatím jsme takové rozhodnutí neučinili,“ řekl na dotaz po jednání vlády.

S profesionálním sportem je spojené časté cestování, které může být bez očkování problematické. Vakcína by rovněž znamenala ochranu před případnou nákazou. Česko se ale stejně jako jiné státy Evropské unie zatím potýká s nedostatkem očkovacích látek. K dispozici v současné době nejsou ani dávky pro všechny lidi z rizikových skupin.

V podobném smyslu také na šéfa Nárosní sportovní agentury mířila kritika na sociálních sítích. Lidem, kteří Hniličku sledují, se většinou nelíbí, že by sportovci měli před někým dostávat přednost.

„A proč, když většina sportovních akcí na světě funguje spíš díky bublinám než předbíhání potřebných?“ zeptala se například novinářka Darina Vymětalíková.

Autor návrhu ale trvá na tom, že o žádné předbíhání nejde. „Nikdo tu o předbíhání potřebných nemluví, právě naopak, proto píši o důrazu na respektování priorit rizikových skupin. Jde o žádost o zařazení reprezentantů do očkovací strategie, nikoli o žádost na předbíhání,“ vysvětlil. Věří také, že nehrozí další posun, či snad dokonce zrušení, olympijských her v Tokiu.