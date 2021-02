Další seknutí mezi nohy. Teď přišlo od hradeckého kapitána

Pardubice po utkání zuřily. „Neproměňujeme šance. Ale to hlavní, co rozhodlo, komentovat nemůžu,“ končil své hodnocení utkání trenér Richard Král. Kdyby mu to pravidla nezakázala, nejradši by něco od plic pověděl o rozhodčích. Takhle nemohl vlastně ani naznačovat.

Problematických situací v zápase nastalo docela dost, Smoleňákova sekera do rozkroku bila do očí nejvíc. Podle informací isport.cz tenhle zákrok klub pošle na stůl disciplinární komise, aby Viktor Ujčík konal. Za podobný zákrok dostal plzeňský Petr Straka v nedělním utkání okamžitý trest do konce utkání a následně mu byla zastavena činnost na jeden zápas, plus přišel o 10 procent platu.

Rozhodčí měli v zápase další sporadické verdikty. Hodně vášní na hradecké straně zase přinesl způsob, proč padl první gól. Před ním byl vyloučen obránce Zdeněk Čáp, který hrál soupeři do těla, přičemž se zdálo, že jde o čistý zákrok. Po něm pak Patrik Poulíček trefil ramenem do hlavy Petra Koukala, za což se ovšem nevylučovalo, protože se sudí soustředili na první zákrok.

Divoké bylo i poslední vhazování zápasu, kde sudí nejdřív napomenuli hradeckého Jakuba Lva za technickou chybu. Domácí hráči následně brzy vjeli brzy do kruhu pro vhazování, takže mělo následovat hradecké vyloučení. Sudí ovšem jen dali pokyn, ať se hráči znovu seřadí a bez vyloučení se pokračovalo dál.

Zápas Hradce s Pardubic se ale rozhodně ještě bude dohrávat u disciplinárky. Minimálně u Radka Smoleňáka je otazník, zda nastoupí v pátečním utkání proti Třinci. Teď je to na Viktoru Ujčíkovi.

