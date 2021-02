Číslem slavného dvojzápasu je NULA! Systematikové ve Slavii budou mít vždycky šanci

Prvním zcela do očí bijícím a nejdůležitějším momentem celého dvojzápasu se stala jedna jednoduchá statistika – „sešívaní“ ve dvou utkáních proti Leicesteru neinkasovali ani jeden gól. Všechny příběhy, minisouboje, krásné momenty trumfuje jedna velká nula ve skóre na straně Leicesteru. Tam to všechno začalo, a díky tomu to tam pro Slavii taky může směle pokračovat.

V prvním zápase měla tahle strategie své pravidlové opodstatnění. Inkasovat v domácím prostředí by bylo proti tak silnému soupeři možná zničující, odvetu by to hodilo do úplně jiné obtížnosti. Podobně jako když před dvěma lety museli „sešívaní“ jet na Chelsea k odvetě čtvrtfinále Evropské ligy s jednogólovým mankem. Bláznivým vstupem do zápasu na Stamford Bridge si sami zadupali i ty poslední zbytky naděje.

Na Leicesteru, ale třeba i na začátku této sezony na hřišti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů, si díky výsledku 0:0 z domácího utkání zachovali slušné šance. A zatímco v Dánsku to nakonec vůbec nevyšlo, poučený a zkušenější tým se v Anglii rozparádil k senzačnímu postupu.

Trenér Jindřich Trpišovský trochu káral své mužstvo za bázlivý vstup do odvetného zápasu. Ale jestli on tak trochu nemlžil... Na Slavii totiž nebyla patrná nějaká extra snaha úvod duelu vybláznit, rozběhat.

Zkuste se podívat na ten zápas znovu. Všimnete si, že Jan Kuchta k napadání rozehrávky stoperů přistupoval v první půl hodině jen velmi sporadicky, ani ho nevytlačovali výš střední záložníci za ním Lukáš Provod a Nicolae Stanciu. Nenutili ho lítat mezi obránci domácích.

Slavia velmi pokorně a úkladně couvla při napadání, aktivněji začala bránit až na vlastní polovině. Přenechala Leicesteru disciplínu dobývání, pojala začátek zkrátka jako oťukávání, během něhož si její hráči budou zvykat a sebevědomí nabírat velmi postupně.

Výsledkem bylo, že vyložených šancí na domácí straně by člověk napočítal sotva jednu. Možná ani tu vlastně ne. Defenzivní preciznost časem ještě zvyšovala šance na nečekaný postup do osmifinále. A jakmile se v posledních patnácti až dvaceti minutách prvního poločasu hra vyrovnávala, působili „sešívaní“ stále jistěji. Až zápas začali dokonce kontrolovat a svého bohatšího a slavnějšího soupeře přehrávat.

A najednou se trefil Lukáš Provod, narýsovaný scénář se dařilo dokonale plnit. Částečně jako v tom zmiňovaném Herningu proti Midtjyllandu, tentokrát ale s ještě větší důsledností.

Nejobdivuhodnější zbraní Slavie je pečlivá příprava na svého soupeře, ničení jeho silných stránek a využívání jeho slabin. To všechno ne pomocí zázračných individualit, přestože rozhodně vynikají příběhy Abdallaha Simy, Jana Kuchty a dalších, ale kolektivním pojetím.

Například pohyb tří středních záložníků je zcela ukázkový. Téměř totiž vylučuje jakékoliv kastování na přísně defenzivně, nebo přísně ofenzivně laděné hráče, úkolová zátěž je rovnoměrně rozložená ve prospěch obou složek, ke kterým musí prostě přispívat všichni. Hra mužstva je pak mnohem efektivnější. V obraně i v útoku.

Je ukázkou vyspělosti Slavie, že pak takové šachy přemění ve svůj úspěch.

Otázka z tiskové konference na Jindřicha Trpišovského, jestli jeho mužstvo může celou Evropskou ligu vyhrát, je docela nepatřičná. Ale pointou paradoxně je, že ať už vlastně Slavia při losu slízne kohokoliv, nikdo ji nemůže šmahem odstřelit slovy, že nemá šanci.

Tihle „systematikové“ ji budou mít asi úplně vždycky.