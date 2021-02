Historické vítězství! Tvrdík i celá Slavia v euforii. Souček přímo na ploše

„Bylo to fantastický, jsme nadšený. První mančaft český ligy je lepší než třetí mančaft anglický, takový překvapení to není. Možná kdybychom hráli proti Manchesteru City…“ rozplýval se ve studiu České televize Vladimír Šmicer.

Slávistický tým si přímo na ploše stadionu v Leicesteru užíval euforii. Během dvou zápasů dovolil velkoklubu z Premier League jedinou šanci a v posledních 45 minutách nekompromisně rozhodl. Po zápase se objímal každý s každým, ale pak se všichni sešli u jediného displeje, na dálku s nimi slavil další hráč – Tomáš Souček, donedávna hvězda červenobílých, dnes opora West Hamu.

„Houšťa (asistent Jindřicha Trpišovského Houštecký) s ním komunikuje dost často,“ vysvětloval v televizním rozhovoru střelec postupového gólu Lukáš Provod. „Před zápasem nám říkal, že jsme lepší tým a určitě postoupíme. Pak jsme si hned zavolali přes Facetime,“ vysvětloval.

„Je to něco mimořádného, strašně si to užíváme. Hodně lidí nám nevěřilo, ale my jsme se semkli a strašně si to užíváme. Hrozně hráčů se nám vyměnilo, kluci se fantasticky zapojili a je vidět, že se tu pracuje velice dobře. Tady nás to odměnilo,“ radoval se kapitán Jan Bořil.

Hrdí fanoušci Foxes museli přijmout porážku. Mezi nimi i klubová legenda Gary Lineker, který klub před lety zachránil před krachem. I on uznal sílu Slavie:

„Mdlý večer pro Leicester a velmi dobrá Slavia. Ale jestli někdy z této vyčerpávající soutěže vypadnout, tak teď. Třeba je to požehnání v přestrojení,“ napsal na Twitteru v narážce na to, že Leicester má ještě náročný program.

Zato mezi slávistickým managementem propuklo neskrývané nadšení. „Historické vítězství!“ napsal Jaroslav Tvrdík. „Věřím, že jsme našim fanouškům udělali radost v těžké době. A skvělé body do národního koeficientu. Jdeme dál!“ radoval se.

Boss aktuálně může chystat spoustu dárků, mezi nimi i jeden narozeninový. V sobotu totiž slaví 45. narozeniny Jindřich Trpišovský. „To jsme ani nevěděli, že má narozeniny,“ divil se Ondřej Kúdela. „Aspoň jsme odčinili ty Teplice, tam jsme to vůbec nezvládli,“ připomněl stoper poslední remízu. Teď mají sešívaní jiné starosti, těší se na soupeře pro osmifinále Evropské ligy.