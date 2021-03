Větší boule a těžký pád Samkové. I s bolavými zády vyhrála kvalifikaci

Snowboardkrosařka Eva Samková vyhrála kvalifikaci na čtvrteční závod Světového poháru v gruzínském Bakuriani poté, co jí v první tréninkové jízdě postihl těžký pád. „Docela jsem se rozsekala, ale mohlo to dopadnout hůř,“ ulevila si Samková, která v závěru sezony bojuje o celkové vítězství ve Světovém poháru.

Pořadatelé v místě světového šampionátu 2023 připravili závodníkům před kvalifikací nepříjemné překvapení, když v trati zvětšili bouli. Právě na tomto místě Samková havarovala.

„Bylo to moc, udělali to špatně. Problémy tam měli skoro všichni. První tréninkovou jízdu jsem se docela rozsekala,“ líčila Samková.

Na stejném místě se zranilo několik dalších závodníků. Změnu trati na poslední chvíli kritizoval i reprezentační kouč Marek Jelínek.

„Evka poměrně těžce spadla v tréninkové jízdě na překážce, kterou pořadatelé vybudovali přes noc. Předtím to lítalo skikrosařům a oni si přáli, abychom stejně jako oni lítali vzduchem. Ale lítali jsme vzduchem natolik, že se zranilo několik jezdců,“ řekl Jelínek. „Evka měla těžký pád, ale měla štěstí, že dopadla do dopadu a sklouzla se. Do druhé tréninkové jízdy a kvalifikační jízdy nastoupila s lehkou bolestí zad a zvítězila.“

Samková zvítězila o 58 setin sekundy před světovou šampionku Charlotte Banksovou.

„Jsem s kvaldou spokojená, i když v ní bylo pár chyb,“ líčila Samková, která kvalifikaci zvládla i s následky pádu. „Nic mi není. Na to, jaký to byl pád, to mohlo dopadnout hůř. Před kvaldou mi kluci na poslední chvíli vyměnili prkno a udělali moc dobře. I v kvalifikační jízdě jsem si udělala lehkou brzdu před tím doublem a vyšlo to akorát. Super, hodně dlouho se nestalo, abych s brzdou vyhrála kvalifikaci.“

První závod se v Bakuriani jede ve čtvrtek, v pátek je na programu závod číslo 2.