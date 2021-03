Od úzkosti po vítězný křišťál. Norská biatlonová hvězda vše stihla za rok

Když si včera z dřevěného stolečku vzala malý křišťálový glóbus za stíhací závody, vystřihla s ním na pódiu vítězný taneček. Úsměv od ucha k uchu, pozitivní energie z ní prakticky stříkala. Můžeme tak jen čekat, co předvede Tiril Eckohoffová, až si dnes převezme velký glóbus za celkové prvenství v Světovém poháru. Ve třiceti letech její první v kariéře, která v kolotoči nejvyšší kategorie odstartovala v roce 2011.

Celým jménem Tiril Kampenhaug Eckhoffová se narodila 21. května 1990 v Bærum, odkud to není daleko na věhlasný Holmenkollen. Biatlon jí už od dětských let nebyl vůbec vzdálenou disciplínou, věnoval se mu totiž její o 10 let starší bratr Stian, který na MS 2005 s norskou štafetou získal zlato. Když v roce 1999 vstupoval do Světového poháru, jeho malá sestřička s biatlonem začínala. Mimochodem drobnější postava Eckhoffové zůstala, ve svém biu má uvedenu výšku 163 centimetrů. Výsledkově se však postupem času propracovala do závratných výšin.

TIRIL ECKHOFFOVÁ Narozena: 21. květen 1990 (30 let)

Výška/váha: 163 cm/59 kg

Debut v SP: 2011

Bilance na ZOH (individuální): 0-0-2

Bilance na MS (individuální): 3-1-1

Počet výher v SP: 44 (z toho 26 individuálních)

Počet pódií v SP: 77 (43)

Malé křišťálové glóby: sprint (2020/21), stíhací závod (2019/20, 2020/21)

Velký křišťálový glóbus: 2020/22

Když si projdete fotografie s touto drobnou blondýnkou, na většině z nich vás oslní její úsměv. Také na nedávných závodech SP v Novém Městě na Moravě nechala naplno projevit svou živelnou povahu. Studentka inženýrství na Norském technologickém institutu a milovnice pletení má teď mnoho důvodů k radosti. I když ještě před rokem to tak úplně nebylo. Na závodech se jí daří už nějakou dobu, v minulé sezoně skončila celkově druhá v SP, je majitelkou pěti olympijských medailí (z toho dva individuální bronzy), ze světových šampionátů má také už z dřívějška většinou ze štafet několik cenných kovů.

Jenže právě loňské MS ji semlelo. Ve sprintu, disciplíně, které letos v SP vévodila, skončila v Anterselvě až 59. Jediné medaile, které si z Itálie přivezla, byly týmové. Přepadla ji nejistota a pocity úzkosti. I proto se rozhodla s tím něco udělat a zapracovala na mentální stránce.

„Po příšerném loňském šampionátu to pro mě bylo opravdu těžké. Takže jsem ráda, že teď můžu říct, že jsem mentálně silná,“ prohlásila opět se svým typickým úsměvem na letošním MS v Pokljuce. Důvod k radosti byl opravdu velký, ze sedmi možných medailí si jich ze Slovinska Norka odvezla šest, přičemž čtyři byly zlaté! „Konečně se můžu poplácat po zádech a říct si: Jo, to bylo ono. Začalo se o mě říkat, že nejsem dobrá na šampionátech. Teď jsem všem dokázala, že se mýlili,“ dodala Eckhoffová.

Nejen na mistrovstvích světa. Zatímco v minulé sezoně dosáhla na sedm triumfů v SP, letos jich má na kontě už 13. Dnes, pokud přidá v závodu s hromadným startem další, vyrovná rekord Magdalény Forsbergové ze sezony 2000/2001. Mnozí experti se však shodují, že s ohledem na ohromnou vyrovnanost biatlonové špičky by byl výkon Eckhoffové cennější než ten její švédské předchůdkyně. V každém případě do něj může jít s naprostým klidem. Hned po něm si totiž z blízka prohlédne velkého bráchu svých letošních dvou malých glóbů.