Větrné loučení se sezonou, Davidovou srazilo z čela osm chyb, SP ovládl Bö

Markéta Davidová se rozloučila se sezonou Světového poháru 14. místem v závodě s hromadným startem. Biatlonistky v Östersundu trápil vítr, který odložil i start závodu, a své si užila i jediná česká zástupkyně. Ta byla po dvou střelbách na čele, jenže pak přišly čtyři a další tři minely a bylo po nadějích. Vyhrála Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, která díky tomu získala malý křišťálový glóbus v hodnocení této disciplíny. Díky třetímu místu v závodě mužů potřetí za sebou ovládl celkové hodnocení Světového poháru Nor Johannes Thingnes Bö, Michal Krčmář skončil šestadvacátý.

Davidová se oklepala ze střevních problémů, na které doplatila v pátečním sprintu. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli nastoupí, ale v závodě odloženém kvůli silnému větru si vedla dobře. Od začátku se pohybovala v popředí a vleže udělala jen jednu chybu.

Při první stojce ale čelní skupině silně foukalo, na což doplatila Davidová čtyřmi chybami. Další tři přidala vestoje. „Snažila jsem se moc nemyslet na ten vítr a prostě střílet. Poryvy byly fakt hrozný. Byla to spíš loterie,“ řekla České televizi.

Davidová neuspěla ve finiši o třinácté místo a zapsala čtrnáctou příčku. Měla sedmý běžecký čas. „Sama jsem docela překvapená, že dneska jsem se cítila dobře. Běžecky jsem se z toho nějak dostala,“ dodala mistryně světa ve vytrvalostním závodě.

V celkovém hodnocení Světového poháru obsadila Davidová jedenácté místo. Skončila třetí v souboji o modrý trikot pro nejlepší závodnici do 25 let.

Vicemistryně světa Tandrevoldová z náročných podmínek vyvázla s pěti chybami a poprvé vyhrála závod Světového poháru. V hodnocení disciplíny poskočila z devátého místa až do čela, protože další favoritky selhaly. Vedoucí žena této disciplíny Julia Simonová z Francie trefila jen pět z 20 terčů a skončila poslední, těsně před ní byla sobotní vítězka Marte Olsbuová Röiselandová z Norska.

K vyrovnání rekordních 14 vítězství v jedné sezoně Magdaleny Forsbergové měla daleko Tiril Eckhoffová. S osmi chybami skončila sedmá.

Bö potřetí ovládl Světový pohár

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö potřetí za sebou ovládl celkové hodnocení Světového poháru. Stačilo mu k tomu třetí místo v závodě s hromadným startem v Östersundu, protože jeho největší rival Sturla Holm Laegreid skončil osmý. Závěrečný závod sezony vyhrál Francouz Simon Desthieux. Michal Krčmář dnes skončil šestadvacátý, srazily ho zejména čtyři chyby na závěrečné položce.

Souboj o velký křišťálový glóbus pro sebe zkušenější Bö rozhodl lepší střelbou. Udělal tři chyby, zatímco jeho mladší konkurent o jednu více. Na rozdíl od sobotní stíhačky zvládl Bö i poslední stojku, i když musel na jedno trestné kolo. Laegreid minul dva terče a bylo hotovo. V cíli je dělilo 30,9 sekundy.

Krčmář ztratil kontakt s nejlepšími po dvou chybách na úvodní položce. Dvě nuly ho pak posunuly do poloviny druhé desítky, ale závěrečná střelba se stříbrnému olympijskému medailistovi z Pchjongčchangu nepovedla. "Netrefil jsem čtyři terče, asi zbytečné hodnotit. Odpálil jsem si závod, vytočil jsem sám sebe a to je asi tak celý," řekl naštvaný Krčmář České televizi. V celkovém pořadí Světového poháru obsadil 23. místo, i když přišel o šest závodů kvůli onemocnění koronavirem. Bodoval pokaždé, když nastoupil.

Vítězný Desthieux udělal na střelnici jen dvě chyby a v závěrečném běžeckém kole měl více sil než Rus Eduard Latypov, jenž rovněž absolvoval pouze dvě trestná kola. Latypov na francouzského biatlonistu ztratil bezmála devět sekund, ale i tak se radoval z prvních stupňů vítězů ve Světovém poháru v kariéře.

Malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem získal Tarjei Bö, který dnes doběhl šestý.

Finále SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km):

1. Tandrevoldová (Nor.) 34:53,1 min. (5 trest. okruhů), 2. Alimbekavová (Běl.) -6,9 (6), 3. Preussová (Něm.) -11,1 (6), 4. Häckiová (Švýc.) -15,0 (7), 5. Kajševová (Rus.) -20,1 (5), 6. Solaová (Běl.) -24,9 (8), 7. Eckhoffová (Nor.) -29,2 (8), 8. Mironovová (Rus.) -33,3 (5), 9. Hettichová (Něm.) -35,2 (4), 10. Kalkenbergová (Nor.) -45,5 (8), ...14. Davidová (ČR) -1:10,8 (8).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. Tandrevoldová 186, 2. Preussová 183, 3. Simonová (Fr.) 181, ...9. Davidová 142, 50. Puskarčíková (ČR) 4.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. Eckhoffová 1152, 2. Röiselandová (Nor.) 963, 3. Preussová 840, 4. H. Öbergová (Švéd.) 826, 5. Wiererová (It.) 821, 6. Hauserová (Rak.) 818, ...11. Davidová 649, 48. Charvátová (ČR) 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová (ČR) 45.

Muži (15 km):

1. Desthieux (Fr.) 35:43,7 min. (2 trest. okruhy), 2. Latypov (Rus.) -8,9 (2), 3. J. T. Bö -17,5 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -32,2 (3), 5. Doll (Něm.) -36,9 (4), 6. T. Bö (Nor.) -38,2 (4), 7. Fak (Slovin.) -44,3 (2), 8. Laegreid -48,4 (4), 9. Dale (oba Nor.) -54,3 (4), 10. Gow (Kan.) -56,6 (2), ...26. Krčmář (ČR) -2:29,8 (6).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. T. Bö 184, 2. J. T. Bö 180, 3. Fillon Maillet (Fr.) 165, ...28. Krčmář 42, 51. Moravec (ČR) 2.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. J. T. Bö 1052, 2. Laegreid 1039, 3. Fillon Maillet 930, 4. T. Bö 893, 5. Dale 843, 6. Samuelsson (Švéd.) 817, ...23. Krčmář 381, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík (všichni ČR) 7.