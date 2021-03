Čechmánek slaví 50! Dvojka z Nagana, hrdina Vsetína i podnikatel u soudu

Celkem vybojoval v dresu Vsetína pět českých extraligových titulů, jeden československý přidal předtím v Jihlavě. Třikrát se stal mistrem světa. Zazářil i v NHL, kde s parťákem z Philadelphie Robertem Eschem získali v sezoně 2002/03 William M. Jennings Trophy coby brankáři, kteří odehrají za tým s nejmenším počtem inkasovaných branek alespoň pětadvacet zápasů základní části. Rozdělil si ji s nimi také legendární Martin Brodeur. V roce 2001 Čechmánkovi jen těsně unikla Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL, skončil druhý za Haškem...

Po návratu ze zámoří nastupoval od druhé poloviny roku 2004 za Vsetín, Karlovy Vary, střihl si angažmá v Německu (Hamburg Freezers) a Švédsku (Linköpings HC), aby nakonec v Třinci oznámil, že končí. „Nebylo to tak těžké rozhodování, uvažoval jsem nad tím delší dobu,“ pronesl v srpnu 2009. Předtím už plnil roli náhradníka a na prodloužení smlouvy se s šéfy klubu nedomluvil.

„Těch faktorů je víc. Za ty roky mám odehrané svoje. Ve svém věku už se necítím na to být někde jedničkou, abych chytal šedesát zápasů za sezonu. To určitě ne. A jako náhradník, jako dvojka, o to u nás zájem v lize není. Kluby jdou do sezony radši s dvěma mladými gólmany, než s jedním mladým a jedním zkušeným, který by mu třeba kryl záda," doplnil tehdy Čechmánek.

