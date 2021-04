Inspiroval jsem vaše synáčky? Tak to je mi líto! Brazilský fotbalista Ronaldo (44) se po téměř dvou desetiletích omluvil za horor na hlavě během světového šampionátu 2002.

Ten půlkruh vlasů na vyholené makovici byl tak bizarní, že se tehdy neřešilo nic jiného. A právě to legendární útočník chtěl. Před semifinále s Turky si totiž věčný marod poranil sval. „Nechtěl jsem o tom mluvit s novináři a díky tomu účesu na to zapomněli,“ přiznal trojnásobný nejlepší fotbalista světa.

A konečně uznal, že to byl úlet. Spustil mánii „Bylo to hrozné! Omlouvám se všem matkám, jejichž synové si pořídili stejný účes,“ kál se brazilský »Fenomén« pro magazín Sports Ilustrated s tím, že ho spoluhráči od té šaškárny odrazovali. „Říkali, že to je strašný a ať to ostříhám,“ řekl Ronaldo.

Nakonec mu ale mohli líbat nohy, vždyť to byl on, kdo jediným gólem vystřelil postup do finále a dvěma zásahy do sítě Němců zařídil i titul. „Byly to nejdůležitější branky v mé kariéře,“ dodal bývalý snajpr Realu Madrid či Barcelony, jenž byl také u triumfu na MS 1994.