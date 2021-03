Juventus s Ronaldem strádá sportovně i ekonomicky: CR7 spolkne 1/5 příjmů

Plán zněl jasně. „Pokusíme se vyhrát Ligu mistrů, to bude v příštích letech náš cíl,“ prohlásil viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd krátce poté, co italský klub přivedl Cristiana Ronalda z Realu Madrid. Už to budou tři roky – a nejcennější klubová trofej nikde. Masivní investice do portugalské superstar očekávaný sportovní efekt nepřinesly. A ekonomický rovněž ne, takže ve spojení s projektem CR7 rezonuje v Itálii jako zlé echo slovo „fallimento“. Propadák.