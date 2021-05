Ledové peklo a neopren. Kozubek chce na OH, co se dálkařům děje v hlavě?

„Nejlepší z mé zkušenosti je plavat tak ve druhé nebo třetí řadě. Odtud je dobře vidět, co se děje a zareaguje se rychleji. Když se plave víc vzadu, tam už nemusíte úplně vidět, co se děje na špici a v případě úniku plavec před vámi nemusí zareagovat včas a pak je těžké ztráty dohánět.“

FINIŠ „Taktika do finiše je jasná už od začátku závodu. Udržet se v balíku co nejdéle a pokud se to podaří až do konce, tak porazit co nejvíce soupeřů.“