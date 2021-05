Potíže West Hamu. Peníze na hvězdu nejsou, klub chce vládní záruky

Vloni hráli o záchranu, letos se fotbalisté West Hamu do posledních kol snaží protlačit klidně i do Ligy mistrů. Pomohly jim skvělé příchody nejen Čechů Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, ale také skvěle vyvedené hostování Jesseho Lingarda. Hammers by chtěli znovuzrozeného střelce vykoupit z Manchesteru United, ale mají problém – nejsou peníze na milionový plat.