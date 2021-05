Žolík Sekáč, první MS po sedmi letech: Chuť mám velkou! Růžička ho chválí

Skloňují se tři jména. Dominik Kubalík, Jakub Vrána a Filip Zadina. Z tohoto tria by měl dle předpokladů vzejít nejlepší český střelec na v pátek startujícím mistrovství světa. Trenér Filip Pešán však má v záloze schované i další žolíky. Jedním takovým by mohl být například Jiří Sekáč.

Dvojnásobný šampion KHL, který má v Rusku skvělé jméno, pojede na svůj teprve druhý šampionát. Poprvé a do letoška i naposledy si zahrál na MS v roce 2014, to mu bylo pouhých 21 let. V KHL už ale kroutil svou třetí sezonu, v dresu pražského Lva před mistrovstvím došel až do finále nadnárodní ligy. „To byl ještě hodně mladej. Pamatuju si, že se mi moc líbil v play off ve Lvu, tam hrál výborně,“ vzpomíná pro iSport.cz tehdejší kouč národního týmu Vladimír Růžička.

„Má vynikající tah do brány, umí dát góla. Kolem branky je vůbec hodně šikovný, podle mého opravdu dobrý hráč. Umí podržet puk, nahrát. Hru skvěle vidí, čte,“ chválí Sekáče.

Na mistrovství světa v běloruském Minsku před sedmi lety naskočil útočník do všech zápasů. Převážně hrál ve třetí formaci vedle Jiřího Hudlera a Jiřího Novotného. Jeho ice time se pohyboval okolo čtrnácti minut na utkání.

Statistiky Jiřího Sekáče NHL KHL reprezentace Zápasy 115 409 61 Body 29 (10+19) 235 (101+134) 16 (7+9)

Po šampionátu podepsal Sekáč smlouvu v NHL. V zámoří strávil dva roky, pak se vrátil zpátky do KHL. Stály o něj top kluby. Tři sezony působil v Kazani, v té poslední (2018/19) byl šestým nejlepším střelcem celé ligy. Na mistrovství světa na jejím konci ale stejně necestoval. V zákulisí se mluvilo o jeho neshodách s tehdejším trenérem Milošem Říhou starším. Sekáč z kempu odjel těsně před MS, oficiálně z rodinných důvodů. „K tomu bych se vracet nechtěl, nechci se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl teď v online rozhovoru z Rigy.

V kempu se v minulosti většinou objevil, do finální nominace se ale nedostal. „Je zvláštní, že už pak další roky nejezdil. Samotného mě to překvapovalo. Vždycky se to mužstvo nějak staví, potřebujete doplnit hráče na určité posty. Často nakonec přijelo dost hráčů z NHL, záleží, jak se vám tam hodí. Dobrých hokejistů máme pořád docela dost. Konkrétně Seky je ale opravdu špička. Že pak nebyl šest let v nároďáku? Na odpověď se asi musíte zeptat jinde, ale taky jsem se tomu divil,“ přiznává Růžička.

Že by byl Sekáč jakkoli problémovým hráčem, to odmítá. „Lidsky jsem s ním nikdy žádný problém neměl. Naopak, byl úplně v klidu. Absolutně pohodový hráč, rozumný,“ vypálí okamžitě trenér, který reprezentaci dovedl v letech 2005 a 2010 k titulům mistrů světa.

Brzy 29letý Sekáč spíše dojížděl na to, že je typem hráče pro první formace. Aby naplno rozvinul svůj um, potřebuje na ledě hodně času. Toho se mu mezi zaběhnutými jmény z NHL tolik nedostávalo. Poslední velkou akcí, na které byl, jsou olympijské hry v korejském Pchjongčchangu v roce 2018.

„Jsou hráči, kteří potřebují v zápase dostat dvacet minut, jinak vám nevyniknou. Někdo je schopný odehrát i čtvrtou lajnu, osm minut za zápas, ale je cítit. Jiný to prostě neumí. V národním mužstvu je to vždycky složité. Sjedou se tam hráči, kteří jsou všichni zvyklí hrát v klubech těch dvacet minut, pak je tam srovnejte… Každý takový prostor logicky dostat nemůže, mají pak těžší se prosadit,“ doplňuje Růžička.

O to zajímavější bude nyní sledovat, jak Sekáče zařadí současný trenérský štáb na MS v Rize. Mohl by však být nečekaným trumfem.

Nedívám se zpátky, ale dopředu

Když patřil před dvěma lety mezi top střelce KHL, na mistrovství světa neodjel. Teď sice s Omskem JIŘÍ SEKÁČ vyhrál Gagarinův pohár, většinu play off ale sledoval jen z tribuny. Do kádru na šampionát v Rize ho ale trenér Filip Pešán pozval. V pražské přípravě působil na ledě výborně. „Jsem rád, že si na mistrovství můžu zase po takové době zahrát,“ přiznává.

Cítíte, že s blížícím se úvodním pátečním utkáním MS roste i vaše těšení a napětí?

„Těšil jsem se už na zápasy v Praze, moje chuť byla veliká. Dlouho jsem předtím nehrál, strašně se na ty zápasy šampionátu těším. Každý zápas v nároďáku je pro mě něco výjimečného.“

Sebevědomí vám ale i přes delší pauzu neschází, že? Na Českých hrách jste se blýskl parádně proměněným trestným střílením i drzými kličkami, které vám většinou vycházely.

„To je pravda, strašně si užívám, že můžu být zpátky. Cítím se výborně, i proto jsem nechtěl končit sezonu a rád jsem přijel reprezentovat. Chuť do hokeje mám fakt velkou, myslím, že je to vidět i na ledě.“

Jak jste na tom zdravotně? V sezoně jste prý měl trable s kotníky, dokonce to vypadalo na operaci.

„Měl jsem s tím problémy, které se mi často vracely. Tlačil mě jazyk bruslí, dělalo mi to tam neplechu. Musel jsem to nějak obcházet. Už se mi to ale podařilo vyřešit, snad je to v pohodě.“

Na šampionát jedete po dlouhých sedmi letech. Proč jste se do nominace v minulosti nedostal?

„Častokrát jsem se zapojil do přípravy, ale pak to většinou kvůli nějakému zranění nevyšlo. Na to já ale nekoukám. Nedívám se zpátky, ale dopředu. Jsem rád, že si na mistrovství světa zase po takové době můžu zahrát.“

Vnímáte nějaké rozdíly oproti týmu z MS 2014 v Minsku?

„Tenkrát jsem hrál na šampionátu s velkýma hvězdama – Jarda Jágr, Jirka Hudler a další. Bylo tam seskupení větších hvězd, než je tomu teď.“

V Rize teď máte hodně zvláštní kabinu bez stropů, jak se v ní cítíte?

„Musím říct, že docela dobře. Za mě je to v pohodě. Zamlouvá se mi, jak to udělali. Máme tam spoustu místa, všechno je jako v normální kabině. Je trochu zvláštní, že se slyšíme s týmy vedle nás, ale nemyslím si, že by někdo odposlouchával.“ (úsměv)

Po zisku Gagarinova poháru jste v Omsku skončil. Řešíte už další angažmá, nebo to necháváte až po šampionátu?

„S agentem se o tom bavíme docela dost, zatím ale nic konkrétního nemám.“

