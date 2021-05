Velká ANKETA čtenářů Sportu: Medaile na MS bude, dresy už nevadí

Tady se sluší první dvě kategorie sečíst. Tím pádem 66,4 % z vás věří, že tým Filipa Pešána má schopnosti na to, aby ukončil období sucha. Medailový úspěch Česko vyhlíží od roku 2012, kdy pod koučem Aloisem Hadamczikem bralo bronz, poslední zlatá radost je z roku 2010, pod níž je jako trenér podepsaný Vladimír Růžička. Na MS teď kvůli pandemii neproudí tolik hvězd z NHL, což je česká výhoda. Jste optimističtí a chápeme, deník Sport to cítí stejně.

Dva roky bez mistrovství světa? Má logiku, že se na tenhle turnaj tak těšíte. Hlad po výborném hokeji narostl, a i když se na akci nemůže pořád ještě vyrazit, doma získáte zase pocit, jak je všechno normální. Covid, necovid. Zajdete si pro pivo, hodíte něco na gril, jestli k tomu ještě zasvítí slunce a národní tým bude vyhrávat? Ideální atmosféra. Zapeklité téma ovšem je, co kdyby se opravdu dovezla medaile. Oficiální akce na Staromáku? Hm, asi bohužel.

Zajímavé, že nevěříte nikomu z širší hloubky startovního pole. Třeba Švýcarsko už dvakrát prošlo do finále, jemu může taky hodně sedět, když z NHL nedorazily do Lotyšska úplně ty největší hvězdy. A vzpomínáte na poslední olympiádu a tažení Německa až do finále? Abychom se zase všichni nedivili. Ale vaše volba dává logiku, Kanada, i když pošle na akci svůj výběr „G“, je prostě Kanada. Dává taky smysl, že není výrazným favoritem. Ano, Česko a Rusko patří nahoru určitě.

(jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Česko má podle vašeho názoru výjimečně dobrého trenéra. V prvních třech kategoriích mu dalo 70 % nejhorší známku dvojku, ve čtvrté to bylo 68,8 %. Filipa Pešána prostě vidíte vysoko. Z Liberce pomohl udělat stroj, dobře vypadá i na lavičce národního týmu. A to jak doslova, kdy vidíte, že neustále něco řeší, komunikuje, takže cítíte, že prostě je v zápase, tak výsledkově a herně. Česko pod ním hraje podobně, jak končilo pod Milošem Říhou, aktivně a necouvá. Hraje dobrý hokej.

Tady jste nás překvapili, jasný verdikt! Do roku 2018 pravidelně objížděl velké světové akce, nominace bez něj prakticky neexistovala, pak vypadl ze zdravotních důvodů. Teď je fit a ve 35 letech se stal 5. nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy, což má pořád velký zvuk. Až za ním skončil třeba Daniel Winnik, borec, který odehrál skoro 800 zápasů v NHL. Stejně ale Červenka nezapadl Pešánovi do plánů, kouč evidentně chtěl agresivnější a pohyblivější hráče. Vám by se taky nehodil.

(jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)

průměrná známka brankářů: 1,9

Gólmanům věříte hodně! Víte, co je ovšem docela paradox? Že jediný, kdo na tak velkém turnaji odchytal nějaký zápas, je Šimon Hrubec, a taky jich není úplně moc. Na MS nastoupil zatím jen dvakrát. Ale jasně, tahle sestava má vysoké možnosti, každý ze tří brankářů je něčím výjimečný. Pešán vynechal „raply“, nevzal Patrika Bartošáka s Dominikem Hrachovinou, vzal trio, které je založené úplně jinak. Mentálním nastavením a přístupem k chytání připomínají Hrubec, Will a Kváča Pavla Francouze.

průměrná známka obránců: 2,3

Konečně je to tady. Nemělo by se říkat, jak česká defenziva znamená problém. Vidíte to podobně, protože je vám taky jasné, že víc jak 20 minut odehraje Filip Hronek. Lepšího beka Česko aktuálně nemá. Hezky se dívá na to, jak ani sekundu neváhá a hned dorazí na MS. Vyspěl ale i Libor Šulák, z Lukáše Kloka roste velmi dobrý zadák, plus pokroky dělá David Sklenička. Libor Hájek má taky obrovský potenciál. A Moravčík s Musilem a Šustrem? Skvělí defenzivní rafani.

průměrná známka útočníka: 2,2

Dáváte jim víc jedniček než obráncům, ale celkově je vyznění podobné: slušná palba! Deník Sport taky hodně věří české ofenzivní mašině. Ano, jsou tady střelci z NHL Filip Zadina, Dominik Kubalík a Jakub Vrána. Ovšem náramné je, že gólová produkce nemusí viset pouze na nich. Matěj Stránský taky umí trhat sítě, Michael Špaček chystat jednu tutovku za druhou, Radan Lenc hraje v životní formě. Lukáš Radil s Jiřím Sekáčem? Taky od nich čekáte vysoký standard.

Ano, přesně tak! Zohornové vyrostli, zlepšili se a už dřív na mezinárodních akcích ukázali, že dovedou hrát bez sebe, ale spolu jsou ještě platnější. Tomáš s Hynkem spolu mají silnou vazbu, vyhoví si, je mezi nimi chemie. Pokud by byla potřeba hrábnout do sestavy a například chystat kvalitní defenzivní útok, který ale dovede zaskočit schopností dát gól, Zohorna mladší může chybět. Otázkou je, jestli by na téhle situaci něco změnilo, kdyby byl k dispozici nejmladší Radim. Asi ano, to by jeli všichni.

Vidíme to stejně, tady není o čem polemizovat. Máte brankáře, který vychytal titul v KHL. Co jiného s ním dělat, než ho nasadit do branky, zahrnout ho důvěrou a dělat všechno pro to, aby se cítil jako v bavlnce? Šimon Hrubec je na jaře 2021 velkou brankářskou hvězdou a při své cestě na vrchol ukázal i velkou mentální sílu. Když dorazil do Omsku z Kunlunu, jako když utne, stal se z něj náhradník. Pro klíčové chvíle sezony si ale vybojoval místo. Umí vyhrávat, tady není co řešit.

Víme, těžká otázka. Hodně věcí se bude motat kolem Filipa Hronka. V první řadě určitě přesilovka, ta na bombarďákovi od modré bude stát. Nepráská jen bezhlavě do puku, má i skvělé střílené nahrávky. Umí taky být agresivní, klidně se porve, když na to přijde. Vy byste na něj spoléhali hodně a trenér Pešán bude taky. Ano, dá se i čekat ústřední role pro Šimona Hrubce a Jan Kovář by měl být klíčovým centrem. Jen na náš vkus až příliš podceňujete vliv Tomáše Zohorny.

Michael Špaček je hráč s talentem pro NHL. Pokud bude pracovat tak, jak ukazuje v národním týmu a jak se předváděl v Třinci? Jednou se do Ameriky vrátí. Teď je pro reprezentaci dobře, že hraje v Evropě. Česko v něm má kreativního hráče, dalšího šikovného centra k Janu Kovářovi, kterého můžete využít při přesilovce. Když bude potřeba, můžete ho navíc postavit i na křídlo. Nenápadně může vypálit klidně mezi nejproduktivnější hráče turnaje. Víte o něm, to se rozhodně cení.

Vyhrál u vás Dominik Kubalík, ale ne nijak výrazně. Taky se nemůžete úplně rozhodnout, jestli hlavním kanónem bude on, Filip Zadina nebo Jakub Vrána. My máme stejný problém. Všichni tři góly dají, a bude jich dost. Ale kdo jich nasype nejvíc? Ufff. Každopádně takhle výstavní sestavu zabijáků Česko na velké akci dlouho nemělo. Výhodou je, že se dají střelecké trumfy rozložit minimálně do dvou formací, tím pádem se i výrazně ztíží příprava soupeřů na Česko. Nestačí hlídat jeden útok.

Situace s covidem pořád dost věcí komplikuje. Ale vy byste stejně soupisku nezavírali, hned 63,9 procent z vás by si nechalo minimálně jedno místo volné, skoro půlka by nechala volné aspoň dvě pozice. S příletem hráčů z Ameriky to je docela složité, jejich série by musely za mořem skončit rychle, okamžitě by byla potřeba zajistit letadlo, aby po podstoupení karantény v Lotyšsku mohl hokejista ještě na led. Ale jasně, jména jako David Pastrňák, Martin Nečas a Radko Gudas lákají.

Nenávist se začíná obracet. Asi to zatím ještě není absolutní láska, ale pro vedení svazu je tohle hodně příjemná zpráva. Víc jak půlka čtenářů deníku Sport má k reprezentačnímu logu už spíš pozitivní postoj. Zvykli jste si. Když se podobné ankety dělaly přitom v roce 2018, běsnili jste. Klidně 90 % respondentů zatrhlo možnost, že „nelíbí“. Výrazně do pozitivna se pak tohle téma překlopí ve chvíli, kdy se českému hokeji začne dařit. Nebo se sem spíš sluší dodat, jestli se začne dařit…

Když se před šampionátem v Bratislavě změnila kompletní vizuální identita Českého hokeje, radost jste neměli. Jakub Voráček tehdy rozpoutal bouři výrokem, že se mu nové dresy bez státního znaku prostě nelíbí. Vy jste na Slovensku stejně vzali fanshopy útokem, nové reprezentační trikoty z pultů mizely rychlostí blesku. Evidentně si na ně zvykáte. Přečíst logo se lvem, který má oko ve tvaru Štvanice už zvládáte přečíst i bez návodu. Obliba roste. A bude ještě větší, pokud s ním Češi získají medaili.

Přemýšlíte pozitivně, to rádi vidíme! Že by mohl koronavirus mistrovství světa zuchlat a hodit do koše? To si skoro z 88 procent nepřipouštíte. A my to vidíme podobně. Režim v Rize je podle prvních zpráv natolik přísný, že sami nevíme, co by se muselo stát, aby se šampionát zrušil. Hráči se pohybují pouze mezi hotelem a zimním stadionem, každý druhý den jsou testováni. A pokud bude chtít do bubliny proniknout někdo další v průběhu MS? Opatření ho čekají ještě drsnější.

Tady jste se zapotili. Měli jste za úkol seřadit nejlepší české trenéry poslední dekády. Ale zvládli jste to. O prvním místu jste měli jasno, se suverénním náskokem u vás vyhrál Vladimír Růžička, který s národním týmem slavil v roce 2010 poslední titul mistrů světa. Druhé místo těsně uhájil Miloš Říha před Vladimírem Vůjtkem. Upřímně přiznáváme, že těžkou pozici má Filip Pešán, který zatím na MS dospělý tým nevedl. Suverénně poslední byl ve vašem hlasování Josef Jandač.

Tohle bude na úvod turnaje pořádný granát. Vybuchne už zítra! Hned 80,5 % z vás vidí duel s Ruskem prestižně, celých 7,8 % z toho pak vnímá největší rivalitu od roku 1968, kdy do Prahy přijely sovětské tanky. Nenávist a antipatie z éry Holíků a spol. je pryč, dnešní hokejisté už to vidí jinak. K politickým záležitostem se pak ve většině vyjadřovat vůbec nechtějí. Zařazení Česka na seznam nepřátelských zemí Ruska však třaskavost vyvolává i nyní. Je vidět, že to v rozumné míře cítíte i vy.

Upřímně? Také tady nás trochu překvapilo, jak málo hlasů od vás přistálo pro Tomáše Zohornu. Viděli jste poslední zápas Českých her s Rusy? Zohorna byl u každé potyčky, u každé šťouchanice. Pokud mu na křídlech zůstanou mladíci Zadina s Chytilem, bude je chránit. Skoro polovina vašich kliknutí mířila na Davida Musila. Vcelku logicky. Vousatý obr bude čistit prostor kolem branky. Umí přitvrdit. Jeho otec František trefně řekl, že kdyby šel do války, vezme si své dva syny. V Rize je i druhý potomek Adam.

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ