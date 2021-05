Sport Magazín: 84 stran o MS! Hvězdný dvojrozhovor, soupisky i české naděje

Loni se vrcholný turnaj kvůli covidu nekonal, také letos jsou kulisy ochuzené, v hledišti nebudou fanoušci. Ale to nic nemění na tom, že se chystá prvotřídní podívaná, ve které by český tým měl hrát velkou roli. Chystá se boj o medaili.

„Moc se na to těším. Pořád to vnímám jako obrovskou čest být v reprezentaci. Možná i kvůli tomu, že jsem se nedostal do NHL, je právě nároďák to nejvíc, co může být. Jsem vždycky rád, když o mě trenéři mají zájem. Na tom se nic nemění. Vždycky rád pojedu. I když je pravda, že byly i roky, kdy se člověk cítí unavený. Letos se ale cítím dobře. Dám do toho maximum!“ hlásí kapitán Jan Kovář.

Bude bitva s Rusy mimořádně vyhecovaná kvůli posledním politickým událostem? Jaké šance má český tým? Zahraje si ještě kapitán reprezentace v NHL? I to se dočtete v zítřejším magazínu v unikátním dvojrozhovoru.

Speciál: MS v hokeji 2021

84 stran

Dvojrozhovor: Jan Kovář & Dominik Kubalík

Český tým: podrobné představení všech reprezentantů

Program: den po dni

Soupisky soupeřů: nominace od Kanady po Velkou Británii

Koho sledovat: tipy na neobyčejné hráče

Jiné MS: v čem bude šampionát v Rize zvláštní

Historie: medailisté, rekordy, statistiky

Trenérská výzva: Marek Sýkora před MS

TV program: všechny sportovní stanice