Ať už dopadne hokejový šampionát v Rize jakkoliv, je jisté, že jej s napětím bude až do konce sledovat brankář Jakub Sedláček (31) se svou manželkou Katrínou (26), která pochází právě z Lotyšska.

Když v létě 2013 odcházel Sedláček ze Zlína do Dinama Riga, jistě netušil, že udělal jedno z nejlepších rozhodnutí v kariéře. Nejen že tam po sportovní stránce zažil nejpovedenější období, ale také potkal svou současnou ženu Katrínu.

„Ona pracovala v Dětském klubu v Dinamu. Během zápasů se starala o děti fandů, podepisovali třeba dresy a kšiltovky od hráčů. Rok mi to trvalo, než jsem jí napřed napsal a pak oslovil. Pak už to nabralo ten správný směr,“ zavzpomínal Jakub. „Je fakt skvělá, umí jazyky, což mladší generace Lotyšů fakt zvládá dokonale, její čeština je čím dál lepší,“ pochválil svou družku.

„Kuba moc lotyšsky ani rusky neumí, já jsem měla výhodu, že jsem uměla rusky, přece jen jsou s češtinou podobná slova, s gramatikou mi pomohla učitelka, a tak mi to snad jde,“ směje se mladá paní ve zlínském rodinném domě, kde teď žijí.

Oba bedlivě sledují hokejový šampionát, který se v Rize koná po 15 letech. „My fandíme každý svým, Kuba Čechům, já našim, když hrají naše týmy proti jiným soupeřům, oba jsme spolu. A kdyby se na šampionátu utkala proti sobě naše mužstva? No, tak to fakt nevím,“ zamýšlí se Katrína s tím, že by to jejich manželství určitě nenarušilo.