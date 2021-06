Na Euro nejedou, ale smutnit nemusí. Aspoň si užijí konečně pořádnou dovolenou. Poslední hvizd za ligovou sezonou dal fotbalistům a jejich krásným partnerkám křídla. A na nich odletěli hlavně do Dubaje a okolí.

Mají šest dní jen pro sebe. Na tak dlouho opustili brzy roční dceru Lilienku, o kterou se stará sestra Lenky. „Jsou to jediné dny v roce, kdy můžeme mít romantiku ve dvou. První a také poslední. Manžel nemá za rok jiné volno, aby si odpočinul,“ vysvětlovala paní Limberská všem, kteří se po jejich pokladu sháněli.

Sešívaní ji totiž porazili ve všech třech zápasech včetně poháru a ještě po květnové výhře 5:1 slavili titul. S přítelkyní Luckou, se kterou se seznámil ještě před loňským příchodem do Prahy, ale už stihli pojezdit na vodních skútrech i navštívit mrakodrap Burdž Chalífa a zpívající fontánu před ním.

Jelikož teploměry v Dubaji právě ukazují až 43 stupňů, místo rozhicované pláže vzali zavděk hotelovým bazénem. A tipnete si, jakou místní lokaci Nika pojmenovala: „Najkrásnejšie miesto.“ Byla to místní pověstná fontána, ke které s Michalem vyrazili, až když slunce zašlo a dalo se vzdálit od plovárny.

Plachetnici nechali opodál a usadili se na sousední palmě. Záložník Sparty se svou slovenskou láskou obydleli hotel na ostrově Palm Jumeirah, který byl do moře vysypán právě do tvaru palmy.

Jakub si tam bude snažit vyčistit hlavu od fotbalu, protože na uplynulou sezonu by asi nejradši zapomněl. Zatímco loni bojoval o krále střelců, tentokrát dal i kvůli zranění jen jeden gól. Za Teplice nastoupil naposled v březnu a další zápasy už nepřidá, protože mu klub neprodlouží smlouvu.

Libor Kozák (32) s přítelkyní Samirou

Méně obvyklou destinaci pro letní relax vybral Libor Kozák, který se po ukončení smlouvy před týdnem rozloučil se Spartou. Se svou kráskou odjel do toskánských lázní Montecatini Terme.

Vzhledem k tomu, že v Itálii odkopal sedm sezon, určitě to nebyl krok do neznáma. Ve vile s bazénem nad městem kromě odpočinku tráví čas posilováním. Že by i přes častá zranění nechtěl končit kariéru?