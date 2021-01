Poirierova manželka řvala u klece: To bylo naposled! McGregor léčil nohu

UFC 257: zápas Machmud Muradov vs. Andrew Sanchez - druhé kolo • Repro Premier Sport

UFC 257: zápas Machmud Muradov vs. Andrew Sanchez - okamžiky před druhým třetím kolem • Repro Premier Sport

UFC 257: ženský zápas Jessica Eyeová (USA) vs. Joanne Calderwoodová (Skot.) • Repro Premier Sport

UFC 257: zápas Dan Hooker (NZ) vs. Michael Chandler (USA) • Repro Premier Sport

UFC 257: hlavní zápas Dustin Poirier vs. Conor McGregor • Repro Premier Sport

Do klece za Conorem McGregorem přišel Dustin Poirier • Repro Premier Sport

Nástup Conora McGregora do zápasu s Dustinem Poirierem na turnaji UFC 257 • Repro Premier Sport

Dustin a Jolie jsou spolu už od 14 let, mají dceru Parker Noelle • Instagram

Jako outsider se postaral na UFC 257 o velké překvapení. Když Dustin Poirier ve druhém kole na TKO porazil Conora McGregora , miliony fanoušků nevěřily, ale minimálně jedna žena to tušila. Američanova největší fanynka, láska od střední školy a manželka v jedné osobě Jolie fandila hned za klecí a neskrývala nadšení. Zato poražený Conor McGregor opustil Abú Zabí ve velkém stylu s nohou nahoře.

Druhé kolo, smršť úderů a Conor McGregor najednou nevěděl, kde je. Dustin Poirier porazil slavného Ira na TKO a po vyčerpávajících minutách boje začal slavit a nebyl sám. Hned za klecí nadšením skákala jeho manželka. „Já to říkala!“ křičela do kamery. „To bylo naposled, co někdo pochyboval o mém manželovi, přísahám bohu.“

Poirier šel do zápasu jako outsider. Nevěřila mu spousta fanoušků, většina sázkových kanceláří ani odborníků, ale ona ano. Nikdo ho nezná líp, Dustin a Jolie se totiž potkali už jako teenageři a brali se jako dvacetiletí, ne narychlo, ale po šestileté známosti!

Vítězství v hlavním zápase UFC 257 přinese další náklad dolarů nejen jim, ale také nadaci Good Fight Foundation, se kterou pomáhají chudým rodinám i zdravotníkům ve své rodné Louisianě. Dustin je hlavním donátorem, Jolie ji vede.

I poraženého McGregora čekalo po zápas starostlivé obejmutí od partnerky Dee Devlinové, ale jinak se v Abú Zabí moc nezdržoval. Na tiskovou konferenci dorazil o berlích a Spojené arabské emiráty opustil na své luxusní jachtě, opulentně a s nohou nahoře.

„Díky všem za podporu, tohle nebyla moje noc, ale je strašná výzva se zase vylepšit. Dustin je sakra dobrý konkurent a těším se, až proti němu půjdu znovu. Teď na cestě domů zvedám nohu i náladu,“ vzkázal na facebooku. Evidentně v lepší náladě a arabským velkoměstem za zády.